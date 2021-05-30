Anne karnında savaşan doktorların 'mucize' bebek: 3 dev kitleyle mücadele etti

Doksanlar, Bayram Abi ve Gülizar gibi birçok dizi ve filmde yer alan oyuncu Sinem Ekşioğlu, yaklaşık 10 yıldır miyom (rahmin kas dokusundan gelişen tümör) ile mücadele ediyordu. İlk başlarda miyomların boyutları küçük olduğundan şikayetleri önemsemeyen genç kadın, yıllar boyunca ameliyat tedavisini erteledi. 9 ay önce hamile kalan Sinem Ekşioğlu, kontrole gittiğinde ise hayatının şokunu yaşadı.

Ekşioğlu’nun muayenesini gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Timuçin Timuroğlu, anne karnında biri 15, diğer ikisini 10 ve 8 santim olmak üzere 3 ayrı dev miyoma rastladıklarını söyledi. Buna rağmen hamilelik sonlandırılmadı. Geçtiğimiz hafta doğum sezaryenle gerçekleştirildi. Asil bebek, 9 ay boyunca mücadele ettiği 3 dev kitle ile dünyaya gözlerini açtı. Önce bebeği alan doğum ekibi, ardından annenin yıllardır mücadele ettiği miyomları ameliyatla çıkardı.

Asil bebek.



OYNAT 00:55 Avrasya Tüneli'nde doğum: 2 kişi girdikleri tünelden 3 kişi çıktılar Avrupa ile Asya kıtasını bağlayan Avrasya Tüneli'nde doğum gerçekleşti. Derinliği 106 metreyi bulan tünelde doğum yapan öğretmen Seda Giray, 'Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim, çıktığımda oğlumuz kucağımdaydı' dedi.



Kartal'da yaşayan Giray çifti, sabah erken saatlerde doğum sancıları başlayınca, doktorlarının görev yaptığı Bahçelievler'deki hastaneye gitmek için yola koyuldu. Emniyet şeridinden polisin yardımıyla Avrasya Tüneli'ne vardıklarında ise sancılar sıklaşmaya başladı. Anne Seda Giray, doğum yapacağını anlayınca pozisyonunu aldı ve hamile olarak girdiği Avrasya Tüneli'nden, kucağında bebeği ile çıktı.



Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek kordonu kesti. Annenin ve bebeğin sağlık durumları iyiyken, Devin Ege ismini verdikleri bebekleri, Avrasya Tüneli'nde dünyaya gelen ilk bebek oldu.









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"TÜM RİSKLERE RAĞMEN İYİ Kİ ONU DÜNYAYA GETİRDİM"

Sağlıklı bir şekilde bebeğine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Sinem Ekşioğlu, "Ameliyat olmaktan çok korkuyordum ama ucunda böyle güzel bir mucize vardı. Benim için çok anlamlı bir hediyeydi ve çocuğuma kavuşacağım için kendimi teselli ettim. Doğuma korkuyla girsem de çok şükür bebeğimle sağ salim çıktık. Dev miyomlarımın fotoğraflarını da görünce çok şaşırdım. Asil bebek benim için çok anlamlı ve güzel bir duygu. Tüm risklere rağmen iyi ki onu dünyaya getirdim. Asil bebek bizim mucizemiz hayatımıza hoş gelmiş" dedi.

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FOTOĞRAF 15 Van'ın Edremit ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesi'nde yaşayan kalp hastası 28 yaşındaki Semra Esen, 36 haftalık hamileyken fenalaştı. Ambulansla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan anne ile karnındaki bebeğinin, kalplerinin durduğu tespit edildi. Bunun üzerine, acil servis ortamında 6 branştan doktor, anne ve bebeğin hayata tutunması için cansiperane bir mücadele ortaya koydu. Anneye sezaryenle doğum yaptıran doktorlar, anne ve bebeği kalp masajıyla hayata döndürdü. Daha sonra rahim alma operasyonu gerçekleştiren doktorlar, iki hastanın da tamamen sağlığına kavuşması için mücadele etti. 14 gün süren yoğun bakım tedavisinin ardından normal servise alınan annenin, uğruna ölümü göze aldığı bebeğine kavuşma anında yaşadığı mutluluk, hem ailesinin hem de doktorlarının gözlerini yaşarttı. Kadın Hastalıkları Doğum Uzmanı Doktor Erhan Hanlıgil, acile servise getirilen hasta için tüm doktorların seferber olduğunu söyledi. Kalbi duran annenin karnındaki bebeği hızlıca çıkardıklarını, ikisini de kalp masajı uygulayarak hayata döndürdüklerini anlatan Hanlıgil, şunları kaydetti: Annenin rahim operasyonunu tamamladıktan sonra kalp ve damar cerrahisine teslim ettik. Orada kalp replasmanı oldu. Şu an anne ve bebeği yaşıyor. Çok büyük bir mucize yaşadık. Çok hızlı bir şekilde müdahale etmemiz, dört dakikadan kısa sürede bebeği çıkarmamız, çok büyük bir olay. Hep beraber bu işe büyük bir emek verdik. Bu durumdaki anne ve bebeğinin yaşama şansı çok azdır. O yüzden mucize diyoruz. Anne ve bebeğinin yaşadığını görünce gözyaşlarımı tutamadım. Her gün onları ziyaret ediyorum. Sağlık durumları gayet iyi. Bu da bizi mutlu ediyor. Kalp ve Damar Cerrahı Murat Sezgin de annenin kalbinin çalışmasının ardından hızlıca ameliyata aldıklarını ve tüm risklere rağmen çürümüş eski kalp kapakçığını çıkarıp yerine yeni bir kalp kapakçığı yerleştirdiklerini belirtti. Yoğun bakım sürecinde hastayla yakından ilgilendiklerini aktaran Sezgin, hastanın tüm riskleri atlattığını ve yavaş yavaş sağlığına kavuştuğunu dile getirdi. Başhekim Yardımcısı Remzi Sarıkaya da koronavirüs salgın sürecine rağmen, tüm sağlık hizmetlerini eksiksiz olarak vatandaşa sunduklarını anlattı. Tüm branşlardaki doktorların müdahalesiyle hayata tutunan anne ve bebeğinin, kendilerine moral kaynağı olduğunu belirten Sarıkaya, Çok organize ve yerinde müdahalelerle anne ve bebeğinin yaşaması bizim için mutluluk verici. Bu pandemi sürecinde bize moral oldu. Bu nedenle tüm ekibimizi kutluyorum. dedi. Dördüncü çocuğunu kucağına almanın mutluluğunu yaşayan anne Esen ise Gerçekten bir mucizeyi yaşadık. Doktorların anlattığına göre zor bir süreç atlattık. Bebeğimi kucağıma almam nasip oldu. Ben de bebeğim de hayata döndük. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Allah tüm doktorlardan razı olsun. ifadelerini kullandı. Mucize doğum: Kalbi duran anne ile karnındaki minik bebeği kurtuldu Van'da, 36 haftalık hamileyken fenalaşarak hastaneye kaldırılan ve bebeği ile birlikte kalplerinin durduğu tespit edilen anneye sezaryenle doğum yaptırıldı. Altı branştan uzman doktorun müdahalesiyle anne ile bebeği, doğumun ardından kalp masajıyla hayata döndürüldü. Uzman Doktor Erhan Hanlıgil, "Bu durumdaki anne ve bebeğinin yaşama şansı çok azdır. O yüzden mucize diyoruz. Anne ve bebeğinin yaşadığını görünce gözyaşlarımı tutamadım" dedi. Anne Semra Esen ise "Ben de bebeğim de hayata döndük. Çok mutlu ve heyecanlıyım. Allah tüm doktorlardan razı olsun" ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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DÜŞÜK YA DA BEBEKTE ŞEKİL BOZUKLUĞU KORKUSU

Hamilelik sürecinde internet üzerinden yaptığı araştırmaların kendisinde tedirginliğe neden olduğunu da belirten Ekşioğlu, "Ne kadar bakmayacağım desem de internetten araştırmalar yapıyordum. Burada 'düşük ya da bebekte şekil bozuklukları' olabilir diyordu. Çok şükür hiçbiri olmadı. Doktorum da bana çok pozitif davrandı ve duruma hep pozitif taraftan baktık. Hamilelik boyunca zorlu süreci bana unutturdu" ifadelerini kullandı.

Eşi ve çocuğuna kavuşmanın heyecanıyla saatlerce ameliyatın bitmesini bekleyen baba Umut Ekşioğlu ise “Anlatılacak bir şey değil, ancak yaşanarak anlaşılabilir. Çok tuhaf duygulardı. Bir yandan eşimin sağlığını bir yandan bebeğimi düşündüm. Ameliyat doğal olarak uzun sürdü. Önce bebeği aldılar biz bebeğe kavuştuk ama eşim o sırada ameliyattaydı. Son anda baya bir heyecan yaşadım. Çok şükür her şey güzel oldu Asil bebeği kucağımıza sağlıkla aldık” diye konuştu.

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“KALP ATIŞINI DİNLEDİĞİMİZDE GEBELİĞE DEVAM ETME KARARI ALDIK”

Medicana Ataşehir Hastanesi’nde doğumu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Timuçin Timuroğlu da “Asil bebek kesinlikle bir mucize. Bunlar bizim çok sık rastladığımız büyüklükte miyomlar değildi. 15 santimetrelik tabana oturan devam miyomlar vardı. Rahim üst köşelerinde de 8 ve 10 santimetrelik 2 ayrı miyom vardı. Rahmin her tarafında da 3 santimetreden küçük 10’dan fazla miyom vardı. Bu gördüğümüz çok nadir bir durum. Bize geldiğinde 6 haftalıktı ve bebeğin kalp atışını dinlediğimizde gebeliğe devam etme kararı aldık. Asil bebek 3 dev miyom arasında gayet güzel büyüdü. Ama miyomlar onunla büyüdüğü için belli bir haftaya gelip 3 kilonun üzerine çıkınca doğumu sezaryenle gerçekleştirdik. Doğum sonrası dev miyomlar da çıkarıldı. Anne ve bebek sağlıklı bir şekilde ameliyattan çıktı” değerlendirmesinde bulundu.

Miyomların gebelikte yüzde 5 ila 10 arasında görüldüğünü anlatan Op. Dr. Timuroğlu, “Bebeğin alanına kastettiğinden erken doğum, kanama ve düşük risklerine yol açar. Sebebi genetik, erken doğurganlığın başlaması ya da ailesel olabilir. Ancak bu şekilde dev miyomlar çok nadir görülüyor” ifadelerini kullandı.