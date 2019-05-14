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Hayat Güreşçi kardeşler otomobil çekerek antrenman yapıyor
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AKTÜEL

Güreşçi kardeşler otomobil çekerek antrenman yapıyor

Antalya'da yaşayan milli güreşçi Eda (20) ve Ece Tekin (21) kardeşler, salondaki teknik antrenmanın yanı sıra her gün denizde 5 kilometre yüzüp, su altında kaya taşıyıp, dağ, sahilde koşup, antrenörlerine ait 1 ton ağırlığındaki otomobili çekerek ve iterek şampiyonalara hazırlanıyor.

Haber Merkezi DHA
Milli güreşçi kardeşler
Milli güreşçi kardeşler

Milli güreşçi Ece Tekin, 5 yıl önce arkadaşının antrenmanını izlerken heveslenip güreşe başladı. Ece'ye ailesinin gösterdiği ilgiyi kıskanarak mindere çıkmaya karar veren kardeşi Eda Tekin de önemli başarılar elde etti. Antrenör Şerafettin Uysal gözetiminde günde 6 saat antrenman yapan Ece ve Eda Tekin, komando eğitimini andıran zorlu çalışma metotlarıyla şampiyonalara hazırlanıyor. Sabah antrenmanına denizde başlayan Tekin, ısınmak için kısa süreli güreşin ardından 5 kilometre yüzüyor, su altında kaya taşıyıp, sahilde koşuyor.

Orman ve dağda koşuya devam eden kardeşler, güç kazanmak için antrenörlerine ait 1 ton ağırlığındaki otomobili de yolda iterek ve çekerek sabah antrenmanını tamamlıyor. Sıra dışı antrenman programıyla şampiyonalara hazırlanan genç sporcular, akşam ise 4 saat salonda kuvvet ve teknik çalışmayla günü tamamlıyor. Ulusal ve uluslararası yarışmalarda derece kazanan Eda- Ece kardeşler, ata sporu güreşte kadın sporcular olarak iz bırakmayı hedefliyor.

Ece'nin hedefi dünya şampiyonluğu

Antrenmanlara devam eden iki kardeşten Ece Tekin, bu yıl katıldığı Türkiye şampiyonasında altın madalya kazandı. Avrupa şampiyonasında ise sakatlığı nedeniyle rakibine yenilerek derece elde edemedi. Kardeşi Eda ile çalışmalarını sürdüren Ece Tekin, bu yıl tedavi süreci nedeniyle şampiyonalara ara vermek zorunda kaldı. Gelecek yıl düzenlenecek Türkiye şampiyonasıyla yeniden mindere çıkmayı isteyen Ece Tekin, dünya şampiyonu olmayı hedeflediğini söyledi.

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Sakatlanmasına rağmen Türkiye şampiyonu

Milli güreşçi Eda Tekin ise Mart ayında Sırbistan'da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nda 55 kiloda gümüş madalya elde etti. Milli takım kampında antrenmanda sakatlanmasına rağmen Türkiye şampiyonasına katılan Eda Tekin, altın madalya kazanarak 3-9 Haziran tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı. Eda Tekin, "Avrupa ve dünya şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. Uluslararası şampiyonalardaki elde edeceğim başarılarla dünyada Türk kadın güreşçi olarak anılmayı hedefliyorum" dedi.

Hakkını istiyor

Şampiyona sonrası sakatlığı nedeniyle milli takımın Yalova'da düzenlediği kampa katılamayan Eda Tekin, şunları söyledi:

"Kazandığım madalyaların sonrası sevincimi yaşayamadım. Çünkü milli takım kampına sakatlığım nedeniyle geç katılmak istediğimi milli takım antrenörlerime belirttim. Doktor raporumu da gösterdim. Ancak antrenörlerim kampa gelmediğim için benim bundan sonra şampiyonalara gidemeyeceğimi söyledi. Bu beni çok üzdü. Ben Türkiye şampiyonluğu kazanarak, Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandım. Hakkımı istiyorum. Şampiyonalara katılıp, başarı elde edeceğime inanıyorum. Sürekli antrenman yapıyorum ve şampiyonalara hazırım."

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