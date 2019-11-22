Hayat Hafta sonu ne yapmalı? İstanbulda gezilecek 5 yer
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Hafta sonu ne yapmalı: "İstanbul'da gezilecek 5 yer"

Hafta sonu ne yapmalı?: İstanbul'da gezilecek 5 yer

Medeniyetlerin beşiği İstanbul’da onlarca mekan, hafta sonu kaçamağı yapmak isteyenlere eşsiz imkan sunuyor. “Hafta sonu ne yapmalı?” diye düşünenler için ‘İstanbul'da gezilecek 5 yer’i sizler için sıraladık. Doğa ile baş başa vakit geçirmek isteyenler için Belgrad Ormanı kaçınılmaz bir yer. Kültür sanat etkinliği yapmak isteyenler ise Üsküdar’da bulunan Abdülmecid Efendi Köşkü’ndeki “İçimdeki Çocuk” sergisinin süresi dolmadan ziyaret edebilir. İşte İstanbul'da gezilecek 5 yer:

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv / Anadolu Kavağı, İstanbul'un Beykoz ilçesinde İstanbul Boğazı kuzey kıyısında bir mahalle.
Fotoğraf: Arşiv / Anadolu Kavağı, İstanbul'un Beykoz ilçesinde İstanbul Boğazı kuzey kıyısında bir mahalle.

Hafta sonu geldi ve hala bir planınız yok mu? ‘Kültür sanat etkinliğine mi gitsem yoksa uzun yürüyüş ile kafamı mı dinlesem?, ailecek vakit mi geçirsem yoksa şehirden mi uzaklaşsam?’ diye kararsızsanız size 5 farklı gezi rotası çıkardık.

‘Hafta sonu ne yapmalı?’ diye kara kara düşünenlerin reddemeyecekleri gezi rotaları, haftanın yorgunluğunu çıkartmak için bire bir. İstanbul'da seçtiğim 5 farklı yer ile artık sizin de bir hafta sonu planınız var. İşte İstanbul'da gezilecek 5 yer:

Doğa yürüyüşleri için: Belgrad Ormanı

‘İstanbul’un karmaşasından sıkıldım artık’ diyenlerdenseniz size doğa ile baş başa kalabileceğiniz bir yer tavsiye ediyoruz. Şehrin gürültüsünden uzak, sonbahar ile pastel tonlarına bürünen Belgrad Ormanı, kafa dinlemek isteyenler için bire bir.

İçerisinde bulunan 6 kilometrelik yürüyüş ve koşu parkuru ile Avrupa Yakası’nın en çok bilinen ormanlık alanı Belgrad Ormanı’nda rota dışına çıkıldığında çok güzel dere ve göletlere de rastlamak mümkün.

Toprak ananın kollarında güzel bir yürüyüş sonrası kahvaltı pikniği yapmak buradaki en güzel alternatiflerden biri.

Kültür sanat etkinliği için: Üsküdar’daki Abdülmecid Efendi Köşkü

16. İstanbul Bienali süresince yaklaşık 100 kişiniz ziyaret ettiği “İçimdeki Çocuk” sergisi yoğun ilgi üzerine uzatıldı.

Sergi 29 Aralık tarihine kadar gezilebilir.

Abdülmecid Efendi Köşkü’nde bulunan sergiyi hala görmediyseniz hafta sonu bu fırsatı kaçırmayın. Türkiye’den ve dünyadan 60 kadar sanatçının 17’inci yüzyıldan günümüze geniş bir döneme yayılan 100’den fazla yapıtını bir araya getiren sergi, resimden fotoğrafa, heykelden yerleştirmeye çok çeşitli teknik ve malzemelerle üretilmiş işleri odağına alırken, ziyaretçilerini, zamanla kaybetmeye yüz tuttukları içlerindeki çocukları dinlemeye davet ediyor.

Sergiyi Pazartesi hariç haftanın her günü 11.00 ile 19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilirsiniz.

Kısa bir Türkiye turu için: Miniatürk

Çocuklu aileler ya da genç gezginler için bir diğer seçenek Beyoğlu Sütlüce’de bulunan Miniatürk. Türkiye’nin en gözde mimari eserlerinin ve değerlerinin minyatür ölçeklerde tasarlanıp, ziyaretçilerin ilgisine sunulduğu Miniatürk ile ülkemizde bulunan harika yapıları bir arada gezip görebilirsiniz.

Haliç kıyısında yer alan Miniatürk’e giderek Batı’dan Doğu’ya, Kuzey’den Güney’e Türkiye’yi keşfe çıkabilirsiniz.

Gezi sonrası sahil hattında yürüyüp, kıyı boyunca sıralı olan mekanlarda Sütlüce’nin meşhur uykuluğunu tadabilirsiniz.

Arkadaşlarla bisiklet turu için: Büyükada

Yoğun çalışanların en çok şikayeti aradaşlarına vakit ayıramamak. O halde hafta sonu Büyükada’da arkadaşlarınızı bisiklete binmeye davet ederek renkli bir gün geçirebilirsiniz.

Büyükada'da bsiklet ile yolunuzu kaybetmek isteyebilirsiniz.

Hatta Büyükada’da bir gün konaklayarak unutulmaz bir kaçamak yapabilirsiniz. Akşam olduğunda adadan kalabalık çekildiğinde kahvelerdeki yerlilerle sohbet edip, arkadaşlarınızla keyifli anlar yaşabilirsiniz.

Büyükada’ya günübirlik Kadıköy, Bostancı, Eminönü ya da Beşiktaş’tan kalkan vapur ya da motorlar ile ulaşabilirsiniz.

Dondurma yemeyi ihmal etmeyin bizden demesi.

Tatil kasabasından bir parça: Anadolu Hisarı

Anadolu hisarı, İstanbul’un boğaz olarak bildiğimiz Karadeniz’in Marmara denizine usulca uzanan dar geçidinin çevresi.

İstanbulluların vazgeçemediği yerler arasında ilk sırada.

Tarihi açıdan da önemli bir geçmişe sahip olan İstanbul, yaşanmışlığın izleriyle bizlere eşsiz bir manzara, keyifli bir İstanbul seyri sunuyor. Anadolu yakası bölümünde yer alan arasında olan Anadolu Hisarı, Yıldırım Beyazıt tarafından 1395 yılında inşa edilen bir yapıt.

Anadolu hisarında Göksu Deresi etrafında kahvaltı yapabilir sonrasında Anadolu hisarı ve Küçüksu Kasrı’nı gezebiliriz.

Sömestr (15 tatil) tatilinde neler yapılır?
ÖZGÜN
Sömestr (15 tatil) tatilinde neler yapılır?

Büyülü bir masal diyarı: Strazburg
FOTOĞRAF 16
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Sömestr tatili yurt dışı gezi planı yapanlar için kaçınılmaz bir fırsat. Yazın olduğu kadar kış mevsiminin de oldukça yakıştığı Strazburg’da masalsı bir tatil geçirebilirsiniz.
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Avrupa Birliği’nin ikinci başkenti olarak bilinen Strazburg, Almanya ve İsviçre’ye sınır komşusu, hatta Almanya sınırına beş dakika uzaklıkta. Zaten Almanya’nın etkisi şehrin her unsuruna yansımış durumda.
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Tarih ve kültürün iç içe olduğu şehir, 1998 yılında Unesco tarafından Dünya Miraslar Listesi’ne dahil edilmiş.
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Strazburg’un en yüksek binası olan Notre Dame Katedrali
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Katedrali’nin seyir terasından şehrin tamamını kuş bakışı görebilirsiniz.
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Dar bir geçitten çıkılan 300 basamağa değeceğine emin olun. Yorgunluğunuzu seyir terasından bakar bakmaz unutacaksınız. La Petite France
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Birçok turist şehrin en etkileyici bölgesinin La Petite France yani “Küçük Fransa” denilen bölge olduğunu söyleyecektir.
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Kanalların etrafında kurulmuş bu bölgede yarı ahşap Alsaz evleri, rengârenk çiçekli pencereler tam bir görsel şölen. Elinize kahvenizi alarak bir ortaçağ kasabasındaymışçasına semtin dar sokaklarına kendinizi bırakın.
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Şehirde ulaşım için üç alternatif mevcut, tramvay, bisiklet ve yürümek. Evet yürüyerek şehrin tamamını gezmek mümkün, her sokak ayrı bir keşif, zamanınız kısıtlıyla bisiklet de kiralayabilirsiniz.
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Şehirde yoğun olarak bisiklet kullanılıyor. Bisikletlilere ait yollar, ışıklar mevcut. Turistik teknelerle kanal turu yapmak da seçenekler arasında.
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Peki Ne Yemeli?
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Tarte flambée: Bir nevi pizza ya da lahmacun diyebiliriz, ince hamur üzeri, tercihe göre çeşitli malzemeler ekleniyor odun ateşinde pişirilerek servis ediliyor. Yemeden dönmeyin.
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Place Kléber’de bulunan Fransa ve Belçika'nın meşhur kurabiyecisi Galerie Gourmande’ın enfes kurabiyelerini unutmayın, muhtemelen seçim yapmak biraz zor olacak, kurabiye kutuları da tam hatıralık saklanacak türden.
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Fransızların pastanecilik konusunda ünleri malum, bu büyüleyici şehirde gezerken küçük molalar verip filtre kahve ile pastaların, keklerin, kruvasanların tadına varın.
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Choucroûte: Lahanalı, etli ve sebzeli bir Alsaz yemeği, orijinalinde sosis ve şarküteriyle servis ediliyor ancak tercihe göre et ve balık tercih edebilirsiniz. Aklınızda geleneksel bir Alsaz yemeği yemek varsa tercihiniz “Choucroûte Garnie” olabilir.
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Büyülü bir masal diyarı: Strazburg
Sömestr tatilini değerlendirmek isteyenler için güzel bir önerimiz var. Fransa söz konusu olunca akla hiç kuşkusuz Paris gelir, Fransa'nın kuzeyinde, Alsaz bölgesinin başkenti olan Strazburg, Paris'in griliği ve melankolisinin yanında göz alıcı mimarisi, yüzyıllık ağaçları, nehrin üzerine kurulmuş şirin köprüleriyle büyülü bir masal diyarı.
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