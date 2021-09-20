Hayat Hakkarili fedakar anne 4 engelli çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor
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Hakkarili fedakar anne 4 engelli çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan 13 çocuk annesi Macide Çelik (70), biri kız 3'ü erkek 4 engelli çocuğuna hem annelik hem de babalık yapıyor.

Haber Merkezi DHA
Hakkarili fedakar anne 4 engelli çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor
Macide Çelik ve çocukları

Hakkari Yüksekova'da oturan ve 24 yıl önce eşinin kaybeden Macide Çelik'in çocuklarından Eşref (32) 2007 yılında, Fatih (33) ve Macit (29) 2009'da, kızı Nurcan (23) ise 2012’de hastalandı. Çocukları için felç teşhisi konulduğunu belirten Çelik, ancak nedeni ve hastalıkla ilgili açıklayıcı bir bilgiye sahip olmadığını söyledi. Bugüne kadar birçok defa Hakkari ve Van'da çocuklarını doktora götürdüğünü de anlatan Çelik, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından verilen engelli bakım ücretiyle çocuklarının giderlerini karşıladığını söyledi. Gününün tamamını çocuklarının yeme, içme ve temizlik gibi ihtiyaçlarını gidererek geçiren anne Çelik, hayatını çocuklarına adadığını, tek isteğinin ise yetkililerin yardımıyla çocuklarını donanımlı bir hastanede yeniden muayene ettirmek olduğunu belirtti.

Üç çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor: Tek isteğim çocuklarım için bir bakıcı, kendim çalışmak istiyorum
FOTOĞRAF 11
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Ağrı’nın merkeze bağlı 100. Yıl Mahallesinde yaşayan ve kanser hastalığının 3 yıl önce hayattan kopardığı eşinin acısına rağmen 3 çocuğuna hem annelik hem de babalık yapan Ahmet Kaya, çocuklarının eksik büyümemesi için her türlü zorluğa göğüs geriyor.
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Çocuklarının ihtiyaçlarını karşılamak için her türlü işte çalışan Kaya, işe gittiği zamanlarda çocuklarını bırakabilecek bir kreş için yetkililerden yardım bekliyor.
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Eşini kaybettiğinde en küçük çocuğunun 1 yaşında olduğunu ve çocuklarını büyütmek için tek başına mücadele ettiğini söyleyen baba Ahmet Kaya, “Eşim kanser hastasıydı. 3 yıl önce vefat etti. O zamanlar en küçük çocuğum 1 yaşındaydı. Şimdiye kadar bu şekilde büyüttüm. Normal bir şekilde bakıyorum, hem annelik hem babalık yapıyorum. Bana çok alıştılar. Ben bakıyorum sadece. Benden başka bakacak kimse de yok zaten. Eşimin tedavisi4 ay sürdü. Tedavi için Erzurum ve İzmir gibi yerlere götürdüm. Ama maalesef kaybettik” şeklinde konuştu.
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“Çocuklarım için elimden gelen her işi yapmaya çalışıyorum” <br><br> Çocuklarıyla birlikte oturduğu evin daha önceden kullanılamaz halde olduğunu ve hayırseverler tarafından yeniden yapıldığını söyleyen Ahmet Kaya, yetkililerden maddi bir beklentisi olmadığını, sadece çalışırken çocuklarını bırakacak bir yer istediğini belirterek, “Bundan önce inşaatlarda falan çalışıyordum. Ama şimdi çocuklardan dolayı öyle fazla çalışacak durumda değilim...
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Gündüz çocuklara bakacak biri olsa çalışırım ama öyle bakacak biri yok. Bir bakıcı veya kreş gibi bir yer olsa gündüz bırakabileceğim daha rahat çalışırım. Daha öncede bu evde oturuyordum ama o zamanlar oturulacak gibi değildi. Çocuklar olduğu için mecburen yapmaya çalıştım. Hayırseverlerin yardımıyla evi bir şekilde toparladık...
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Çocuklarım için elimden gelen her işi yapmaya çalışıyorum. Benim sayın valimizden ve yetkili birinden tek isteğim çocuklarım için bir bakıcı. Çocuklarıma bakacak biri olursa bana yeter. Maddi olarak hiçbir şey istemiyorum. Kendim çalışmak istiyorum“ ifadelerini kullandı.
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Kanserden eşini kaybeden baba, 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor
Title
Kanserden eşini kaybeden baba, 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor
Title
Kanserden eşini kaybeden baba, 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor
Title
Kanserden eşini kaybeden baba, 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor
Title
Kanserden eşini kaybeden baba, 3 çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor
Üç çocuğuna hem annelik hem babalık yapıyor: Tek isteğim çocuklarım için bir bakıcı, kendim çalışmak istiyorum
Ağrı'da eşini kanserden dolayı kaybeden Ahmet Kaya, 3 yıldır çocukları için her türlü zorluğa göğüs gererek onlara hem annelik hem de babalık yapıyor. Kaya, işe gittiği zamanlarda çocuklarını bırakabilecek bir kreş için yetkililerden yardım bekliyor.


14 YILDIR KIPIRDAYAMIYOR

2007’den beri yatağa mahkum olduğunu anlatan Eşref Çelik, “Daha önce babamla beraber tarlada çalışıyordum. Arkadaşlarımla top oynuyordum. Zamanla ayaklarımda ağrılar oldu. Şimdi 14 yıldır bacaklarımı kıpırdatamıyorum. İlk benim hastalığım başladı. Birer ve ikişer yıl arayla diğer kardeşlerim de benim gibi hastalandı. Şimdi 3 kardeşimle beraber aynı odada yatağa mahkum yaşıyoruz. Annemiz hem annelik hem de babalık yapıyor. Annemiz olmasaydı şimdi ölmüş olurduk. Banyomuzu, tıraşımızı hep annemiz yapıyor.'' diye konuştu.

Hem anne hem baba
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Hem anne hem baba
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