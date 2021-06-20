Hem anne hem baba ​

Bugün Babalar Günü. Dünyanın dört bir yanında yüz milyonlarca insan, baba olmanın gururunu yaşıyor. Engelli çocukları için hayat mücadelesi veren babalar ise emek ve çabalarıyla adeta kahramanlık öyküsü yazıyor. Onlardan biri, engelli iki çocuğuna gözü gibi bakan Uğur Hallamoğlu. Hallamoğlu, eşini 2016 senesinde kanserden kaybetti. 5 yıldır çocuklarına annelerinin yokluğunu aratmamak için elinden geleni yapan Hallomoğlu, ‘süper babalardan’. Beyin tümörü olan 27 yaşındaki Rıdvan ile 16 yaşındaki otizmli Eren’in tüm bakım ve eğitim ihtiyaçlarını babaları karşılıyor. Rıdvan şiir yazarken Eren de bağlama, keman ve piyano çalıyor. Vefat eden eşinin son nefesine kadar evlatları için çabaladığını kaydeden Hallamoğlu, “Rıdvan’ın doğuştan beyin tümörü varmış, biz beş yaşına kadar anlayamadık. Tahliller yapıldı teşhis konuldu. Altı ay hastanede yoğun bakımda yattı. O dönem eşim hiç çıkmadan yanında kaldı. Sonra 2004 yılında Eren doğdu. İki yaşından sonra farkı keşfettik. Üç yaşında otizm teşhisi konuldu. Rahmetli annesiyle birlikte eğitim yöntemleri aradık. Bir yandan Rıdvan’ın eğitimi öteki taraftan Eren’inkiyle uğraştık” dedi.

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Uğur Hallamoğlu ve çocukları

ERKEN EMEKLİ OLDUM

Çocukları ve eşi için erken emekli olduğunu belirten Hallamoğlu, “Eren ilk zamanlarda çok hareketliydi. Özel eğitimi tamamlayınca müziğe yeteneği olduğunu ve otizmi büyük ölçüde atlattığını söylediler. Artık normal okula gidebilecekti. Eşimle bu haberi aldığımıza çok sevinmiştik. Fakat 2012 yılında kansere yakalandı. Bizim zorlu sürecimiz öyle başladı. Rıdvan yürüyemiyor, yutamıyor ve konuşurken zorlanıyordu. Eren’i okulda yalnız bırakmamız gerekiyordu. Eşim ağır kemoterapi almasına rağmen son nefesine kadar Eren’in okulunda aktifti. 2015’in sonunda durumu çok ağırlaştı. Ben hem eşime hem de çocuklarıma bakmaya başladım. Eşim 2016’da son nefesini verdi. Beş yıldır benim hayatımın merkezi onlar. Eren güzel sanatlar okulunda. Rıdvan çıraklık lisesini bitirdi” şeklinde konuştu.

HEP BABAM YANIMDAYDI

Çocuklarının kendi ihtiyaçlarını kimseye muhtaç olmadan karşılamalarını ve üniversiteye gitmelerini istediğini kaydeden Hallamoğlu, “Bizi gören insanlar acıyor. Halbuki neyimiz var? Evlatlarım annelerini çok özlüyor fark ediyorum Eren çok iyi nota ve solfej biliyor. Rıdvan her şeyi anlıyor. Tek dileğim benden sonra da hayatlarına devam edebilmeleri” diye konuşurken Rıdvan da şunları söyledi: “Ben üç kere ameliyat oldum. Hayatımın her alanında babam yanımda oldu. Araba aldık. Babam benim şoförlüğümü yapıyor. Şiir yazıyorum 30 tane şiirim var. Kitap çıkarmayı çok istiyorum.”

Necip Karadağ - Esra Karadağ

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