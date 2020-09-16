Başsavcılıktan Halil Sezai açıklaması: Dört ayrı suçla ilgili ifadesi alınacak

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu hakkındaki soruşturmanın dosyaya giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda genişletildiğini, şüphelinin "silahla kasten yaralama", "hakaret", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "tehdit" suçlarından savcılıkça ifadesinin alınacağını bildirdi.

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Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Tuzla'da bir villa sitesinde dün Halil Sezai Paracıkoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun karıştığı kavgayla ilgili kolluğa ihbarda bulunulması üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

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Soruşturma kapsamında olayın komşu villalardaki kişiler arasında yaşandığının belirlendiği,

tarafların karşılıklı beyanlarının alındığı ve kolluk ekibine "iddialar doğrultusunda delil toplanması ve akabinde Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmesi" yönünde talimat verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mağdur H.M. isimli kişi hakkındaki doktor raporunda, 'basit tıbbı müdahale ile giderilebilir

nitelikte hafif şekilde yaralanma' olduğunun belirtilmesi üzerine şüpheliler serbest bırakılmıştır.

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Devam eden araştırmalar kapsamında 16.09.2020 tarihinde kamuoyuna yansıyan ve

sonradan soruşturma dosyasına giren görüntüler ve alınan beyanlar doğrultusunda soruşturma genişletilmiş olup, şüpheli Halil Sezai Paracıkoğlu'nun 'silahla kasten yaralama', 'hakaret', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'tehdit' suçlarından ifadesi alınmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edilmesi yönünde kolluğa ek talimat verilmiştir.

Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması ve suç işleyen kişiler

hakkında yasal gereğine tevessül edilmesi için gerekli tüm işlemler titizlikle sürdürülmektedir."