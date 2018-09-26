Hayat Haluk Levent tazminatlarla Ferdnanda ahır yapacak
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​Haluk Levent tazminatlarla Ferdnand'a ahır yapacak

Haluk Levent tazminatlarla Ferdnand'a ahır yapacak

Oğluna pantolon alamadığı için intihar eden baba ile ilgili attığı tweetlerden dolayı linç edilen Haluk Levent, küfür ve hakaret edenlere dava açtıklarını ve alacakları tazminatla da, kurban bayramında denizden yüzerek kaçan ineği Ferdinand'a ahır yapacaklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haluk Levent, Kurban Bayramı'nda kaçan ve denize atlayan boğayı sahiplenmişti.
Haluk Levent, Kurban Bayramı'nda kaçan ve denize atlayan boğayı sahiplenmişti.

Haluk Levent, oğluna pantolon alamadığı için intihar eden ve Türkiye'yi şoke eden İsmail Devrim ile ilgili attığı tweet'lerin ardından lince uğramış, birtakım medya mensupları ve sosyal medya kullanıcıları tarafından da CIA'ye çalıştığı yönünde ithamlarla karşı karşıya kalmıştı.

Bu gelişmelerin ardından bir açıklama yapan Levent, AHBAP'taki başkanlık görevinden ayrıldığını duyurmuştu. Bu sabah yaptığı açıklamayla başkanlığı bırakma kararından dönen Haluk Levent, kendisine hakaret ve küfür edenlere, Twitter'dan yaptığı ilginç açıklamayla mahkeme yolunu gösterdi. Levent'in davadan kazanacakları para ile, kurban bayramında denizden yüzerek kaçan inek (Ferdinand) için ahır yapacaklarını söyledi.

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