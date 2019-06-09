Hayat Haluk Leventin ilk kez tüm konser biletleri satıldı
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​Haluk Levent'in ilk kez tüm konser biletleri satıldı

Haluk Levent'in ilk kez tüm konser biletleri satıldı

Ünlü sanatçı Haluk Levent Aydın'da vereceği konser için biletlerin tükendiğini öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Levent, "25 yıldır bir ilk olacak" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Haluk Levent
Haluk Levent

Kurucusu olduğu AHBAB derneğiyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Türk Rock müziğinin yıldızı Haluk Levent, sevenlerinden büyük ilgi gördü. Levent'in hayranları konser biletlerinin tamamını satın aldı.

Sesinin yanında yardımseverliği ile ön plana çıkan Haluk Levent yarın akşam Aydın'ın Efeler ilçesinde bir mekanda sahne alarak sevilen şarkılarını Aydınlı hayranları için seslendirecek. Konserin bayram tatilinin son gününe denk gelmesi nedeniyle katılımın az olacağını düşünen Levent, biletlerin büyük bir bölümünün tükendiğini öğrenince sosyal medya hesabından sevenlerine teşekkür etti.

Levent: Çok enteresan bir konser

Aydın'daki konserin 25 yıldır bir ilk olacağını belirten ünlü sanatçı Levent, "Çok enteresan bir konser. 25 yıldır bir ilk olacak. Bir konser düşünün ki 9 günlük bayram tatilinin son gününde yapılıyor. Şehre gelenler o gece gidiyor, gidenler o gece dönüyor. Kimse gelmez demiştik salon neredeyse şimdiden doldu. Sağ olasın Aydın!" şeklinde paylaşım yaptı.

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