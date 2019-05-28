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Hayat Diyanet el yazma eserleri erişime açtı
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KÜLTÜR SANAT

Diyanet el yazma eserleri erişime açtı

Diyanet İşleri Başkanlığınca Arapça, Osmanlıca ve Farsça kitapların da aralarında bulunduğu 19 bin 500 el yazma eser, dijital ortamda erişime açıldı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Diyanet İşleri Başkanlığınca 19 bin 500 el yazma eser, dijital ortamda erişime açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesi'nde Arapça, Osmanlıca ve Farsça kitapların da aralarında bulunduğu 19 bin 500 el yazması eser, internetten erişime açılarak vatandaşların kullanımına sunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphane Sistemi'ne "kutuphane.diyanet.gov.tr" internet adresinden üye olan vatandaşlar, kültür mirası yazma eserlerle ilgili okuma ve araştırma yapabilecek.

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