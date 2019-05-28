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Hayat Hanedan türbelerindeki puşideleri yeniliyorlar
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KÜLTÜR SANAT

Hanedan türbelerindeki puşideleri yeniliyorlar

Hanedana ait türbelerdeki eskiyen sanduka örtülerinin yenilenmesi amacıyla başlatılan projeye dahil edilen 11 kurumdan biri olan Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde, puşideler aylar süren çalışmayla aslına uygun işleniyor.

Haber Merkezi AA
Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki Maraş işi puşidelerin yenileniyor.
Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki Maraş işi puşidelerin yenileniyor.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde, Osmanlı hanedanına ait türbelerin sanduka örtülerinin yenilenmesi amacıyla başlatılan proje kapsamında, puşideler aslına uygun şekilde aylar süren çalışmayla ilmek ilmek işlenip hazırlanıyor.

Milli Eğitim ile Kültür ve Turizm Bakanlıkları arasında 2016 yılında imzalanan protokolle başlatılan "Puşide Projesi", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından da destekleniyor.

Osmanlı hanedanına ait türbelerdeki Maraş işi puşidelerin yenilenmesi projesine dahil edilen Kütahya Olgunlaşma Enstitüsünde de 3 yıldır çalışma yapılıyor.

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü ekibi, bugüne kadar Osmanlı hanedanına ait Mihrişah Valide Sultan türbesinden Beyhan Sultan, Sultan Ahmet türbesinden Sultan Murat kızı Safiye Sultan ve Sultan Ahmet oğlu Mehmet'in puşidelerini tamamlarken, Sultan İbrahim oğlu Ahmet'in puşidesini de işlemeye devam ediyor.

Puşideleri en iyi ve en hızlı işleyen kurumlardan biri oldular

Kütahya Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hatice Gören, AA Muhabirine yaptığı açıklamada, kurum olarak 2016-2017 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen açılışın ardından proje kapsamında çalışmalara başladıklarını söyledi.

Kütahya'nın Maraş işinde başarılı olduğunu ve puşideleri işleyen 11 kurum arasında yer aldıklarını dile getiren Gören, şöyle konuştu:

  • "İlk puşidemiz, Beyhan Sultan'ın sanduka örtüsüydü. İlk puşidemizin hazırlanmasıyla birlikte İstanbul'da Mecidiye Kasrı'nda Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın da katılımıyla projenin tanıtımı yapılmıştı. Şu an puşidelerin 4'üncüsünü işliyoruz. Bu projede padişahlarımız, eşleri ve çocuklarının sanduka örtüleri yenileniyor.
  • Kütahya olarak Maraş işi denilen dival işinde iyi olmamızdan dolayı kurumumuz açılır açılmaz projeye dahil edildik. Başarımızdan dolayı da puşideleri en iyi ve en hızlı işleyen kurumlardan biri olduk."

2 ile 5 ay arasında tamamlanabiliyor

Projede kurumda görevli 8 kişilik bir ekibin yer aldığını aktaran Gören, halen üzerinde çalıştıkları puşidenin haziranda tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Bir ekibin, sanduka örtüsünün büyüklüğü, üzerindeki desenlerin yoğunluğuna bağlı olarak bir puşideyi 2 ile 5 ay arasında tamamlayabildiğini vurgulayan Gören, "Dönemin orijinalliğine sadık kalındığı için bazı padişahlarımızın veya eşlerinin sanduka örtülerindeki desenler daha hafif veya daha detaylı, ağır olabiliyor. Bu da sanduka örtüsünün tamamlanma süresini farklı kılabiliyor. 2023 yılına kadar tamamlanması planlanan proje kapsamında bize verilen sipariş işleri en iyi şekilde yerine getirmeye devam edeceğiz." dedi.

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Kütahya kültürünü belgeliyor

Gören, puşide projesinin yanında kentin kültürünü belgeleme faaliyetlerini de aralıksız sürdürdüklerini ifade etti.

Çalışmalar kapsamında zeybek kıyafeti ve kültürü ile iğne oyalarını aslına uygun olarak belgelediklerini de dile getiren Gören, "Kütahya'nın çok kıymetli bir çeyiz sandığı, zengin bir kültürü var, gün yüzüne çıkarılmamış, belgelenmemiş, hiç kimse ile paylaşılmamış. Bizim yaptığımız iş, var olan zenginliği, kültürü sırasıyla gün yüzüne çıkarma çalışması. Afyonkarahisar ve Uşak illerinden de sorumlu olduğumuz için 3 ilin çeyiz sandığındakilerini gelecek kuşaklarla buluşturma çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

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