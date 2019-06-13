Harçlıklarını okulun atölyesinden çıkardılar

Osmaniye Kadirli Şehit Kaan Çalin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin mobilya ve metal bölümünde eğitim öğretim gören 50 öğrenci, okuldaki uygulama atölyelerinde piyasanın talebi doğrultusunda çeşitli mobilyaların üretiminde görev alarak hem meslek öğrendi hem de para kazanmanın mutluluğunu yaşadı.

Kamu ve özel sektörden gelen talep doğrultusunda masa, koltuk, sıra, sandalye ve ev eşyası üreten öğrenciler, satılan ürünlerden elde edilen gelirden aylık 300-500 lira kazandı.

Becerilerini geliştirmenin yanı sıra döner sermayeden pay alıyorlar

Okul müdürü Remzi Beyoğlu, öğrencilerin hem meslek öğrendiklerini hem de ürettikleri ürünler karşılığında para kazandıklarını söyledi.

Kamu ve özel sektörün talep ettiği ürünleri yapan öğrencilere, döner sermaye üzerinden aylık ortalama 300 ile 500 lira arasında harçlık verdiklerini anlatan Beyoğlu, "Okulumuzun mobilya bölümünde tam donanımlı makinelerimiz var. Mobilya ve metal bölümünde eğitim gören 50 öğrencimiz becerilerini geliştirmenin yanı sıra döner sermayeden pay alıyorlar" dedi.

Ailelerine yük olmuyorlar

Öğrencilerden Kerem Haytaoğlu da tercih ettiği mobilya bölümündeki çalışmaları severek yaptığını dile getirdi.

Eğitimin yanı sıra el becerilerini geliştirme fırsatı bulduklarını aktaran Haytaoğlu, “Okulumuzun döner sermayesi üzerinden para kazanıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz. Çok memnunuz. Ailemize yük olmuyoruz." ifadelerini kullandı.

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