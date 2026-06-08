Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden patent ve araştırma performansında çifte başarı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde geliştirilen, enerji verimliliğini artırmayı hedefleyen “Plakalı Isı Eşanjörleri için Yeni Plaka Geometrisi” ile yapı güvenliğine katkı sunan “Eliptik Uçlu Çelik Elyaf” buluşları patentle tescillenirken, üniversite SCImago Institutions Rankings 2026 sonuçlarında Q1 kategorisinde yer aldı ve “Araştırma Sıralaması (Research Rank)” kategorisinde vakıf üniversiteleri arasında ilk 5’e girdi.
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HKÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ahmed Sadık tarafından geliştirilen “Plakalı Isı Eşanjörleri İçin Yeni Plaka Geometrisi” başlıklı buluş, plakalı ısı eşanjörlerinde yüzey geometrisini geliştirerek ısı transfer verimliliğini artırmayı hedefliyor. Yeni geometri sayesinde aynı boyutta daha yüksek performans veya aynı performansta daha kompakt tasarım elde edilmesi amaçlanıyor.
HKÜ’de geliştirilen ve patentle tescillenen bir diğer buluş olan “Eliptik Uçlu Çelik Elyaf” ise betona katıldığında daha güçlü kenetlenme sağlayarak yapıların dayanıklılığını artırıyor. Özellikle deprem güvenliği açısından önem taşıyan buluşun, düz uçlu çelik liflere kıyasla beton dayanımında önemli iyileşmeler sağladığı belirtiliyor.
PERFORMANSIYLA VAKIF ÜNİVERSİTELERİ ARASINDA İLK 5’TE
Patent başarılarının yanı sıra HKÜ, SCImago Institutions Rankings 2026 sonuçlarında Türkiye genelinde 69’uncu sırada yer alırken, üst çeyreklik dilim olan Q1 kategorisinde konumlandı. Üniversite, “Araştırma Sıralaması (Research Rank)” kategorisinde kategorisinde ise Türkiye genelinde 20’nci, vakıf üniversiteleri arasında 5’inci sırada yer aldı.