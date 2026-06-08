Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nden patent ve araştırma performansında çifte başarı

HKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, elde edilen sonuçların üniversitenin araştırma ve inovasyon vizyonunun önemli göstergeleri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bilgiyi toplumsal faydaya, teknolojiye ve katma değerli çıktılara dönüştürmeyi önemsiyoruz. Akademisyenlerimizin geliştirdiği patentler; enerji verimliliği, endüstriyel uygulamalar ve yapı güvenliği gibi stratejik alanlara katkı sunması bakımından oldukça kıymetlidir. SCImago 2026 sonuçlarında üniversitemizin Q1 kategorisinde yer alması ve “Araştırma Sıralaması (Research Rank)” kategorisinde vakıf üniversiteleri arasında ilk 5’te bulunması, araştırma ve inovasyon ekosistemimizin her geçen gün daha da güçlendiğini göstermektedir. Araştırma, geliştirme ve yenilik odaklı çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürürken, üretilen bilginin ekonomik ve toplumsal değere dönüşmesini desteklemeye devam edeceğiz. Bu başarıların ortaya çıkmasında emeği bulunan akademisyenlerimizi, araştırmacılarımızı ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum.”