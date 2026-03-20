Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Hastalara bayram müjdesi: 36 ilacı daha SGK karşılayacak

13:2820/03/2026, Cuma
Diğer
Sonraki haber
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde 36 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu. Geri ödeme listesine alınan ilaçlar; hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK'nın karşıladığı ilaçlarla ilgili yeni bir müjde verdi. Bakan Işıkhan, 27 tanesi yerli olmak üzere 36 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını duyurdu.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Bakan Işıkhan şunları söyledi:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuz aracılığıyla vatandaşlarımızın ilaca ve tedaviye erişimini kesintisiz şekilde güçlendirmeye devam ediyoruz.

Bu kapsamda;

Hemofili, kan ürünü ve alerji aşısı başta olmak üzere,

Diyabet, enfeksiyon, enzim eksikliği ve bağışıklık hastalıklarını kapsayan,

Farklı tedavi alanlarına yönelik 27 tanesi yerli üretim olmak üzere toplam 36 ilacı daha geri ödeme listemize dahil ettik.

Hastalarımıza şifa olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür temenni ediyor, hayırlı bayramlar diliyorum."

#Vedat Işıkhan
#İlaç
#Ramazan Bayramı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
