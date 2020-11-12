Hastanede koronavirüs tedavisi gören Şener Şen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

Yeşilçam'ın sevilen usta oyuncusu Şener Şen'in pazar günü yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Karantinada olan ve tedavisi hastanede devam eden Şener Şen'in sağlık durumu sevenlerini korkuturken usta oyuncunun menajeri Gülden Avşaroğlu'ndan iyi haber geldi.
Avşaroğlu, sanatçının durumunun iyi olduğunu ifade ederek şu açıklamayı yaptı:
- "Şener Şen, KOVİD-19 testini pazar günü yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Şener Bey gayet iyi ve karantinada. Tedavi süreci ise hastanede devam ediyor."