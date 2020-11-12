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Hayat Hastanede koronavirüs tedavisi gören Şener Şenin sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı
AKTÜEL

Hastanede koronavirüs tedavisi gören Şener Şen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

Hastanede koronavirüs tedavisi gören Şener Şen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Şener Şen, dün koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Şen'in menajeri Gülden Avşaroğlu sanatçının durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Şener Şen
Şener Şen

Yeşilçam'ın sevilen usta oyuncusu Şener Şen'in pazar günü yaptırdığı koronavirüs testinin sonucu pozitif çıktı. Karantinada olan ve tedavisi hastanede devam eden Şener Şen'in sağlık durumu sevenlerini korkuturken usta oyuncunun menajeri Gülden Avşaroğlu'ndan iyi haber geldi.

Avşaroğlu, sanatçının durumunun iyi olduğunu ifade ederek şu açıklamayı yaptı:

  • "Şener Şen, KOVİD-19 testini pazar günü yaptırdı. Test sonucu pozitif çıkan Şener Bey gayet iyi ve karantinada. Tedavi süreci ise hastanede devam ediyor."

Usta oyuncu Şener Şen hastaneye kaldırıldı
KORONAVİRÜS
Usta oyuncu Şener Şen hastaneye kaldırıldı

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