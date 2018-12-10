Hayat Hastanın eline makas ve cımbız veren doktor Git tuvalete kendin çıkar
AKTÜEL

Hastanın eline makas ve cımbız veren doktor: Git tuvalete kendin çıkar

Bursa'da burnundan ameliyat olan genç kız, iddiaya göre çürümeye başlayan tamponu bir türlü doktora çıkartamadı. Burnundan yeşil sular ve kötü kokular gelmeye başlayınca tekrar hastaneye giden genç kıza kadın doktor cımbız ve makas vererek, "Git tuvalette kendin çıkar" diye azarladı.

IHA
Yaşananların ardından olaya müdahale olan başhekimin talimatıyla acılı kız ameliyata alındı.
Yaşananların ardından olaya müdahale olan başhekimin talimatıyla acılı kız ameliyata alındı.

Bursa Çekirge Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda beş çocuk annesi H.K, iki hafta önce ameliyatla burnundaki kemiği aldıran 17 yaşındaki kızı S.K. ile birlikte burnunda bulunan tamponu aldırmak için hastaneye gitti. İki haftadır burnunda bulunan tampon ve dikişlerin artık çürümeye başladığını kızının canının yandığını söyleyen anne, artık bunların alınması için Dr. D.Y'ye rica bulundu.

Burunda çürüyen tamponun kızına dayanılamayacak acılar verdiğini dile getiren H.K, doktordan bayıltarak almasını istedi. İddiya göre doktor, annenin eline cımbız ve makas verip, "Al bu ekipmanları ver kızına, gitsin tuvalette kendi alsın'' dedi.

Acılı anne: Evi pis bir koku sarmaya başladı

Olay karşısında şaşkına dönen acılı anne H.K. şöyle konuştu:

  • "İki hafta önce kızım burundaki kemiğinin aldırmak için ameliyat oldu. Burnunda dikiş ve tamponlar var. Hastaneye geldiğimizde 'Şu an alamam' diyerek geri yolladı. Akabinde biraz zaman geçti, tekrar geldik. Çünkü bu tamponlar içeride çürümeye başladı. Beynine zarar veriyor kızımın. Uykusu bitti. Evi pis bir koku sarmaya başladı burnundakilerden dolayı. Ağzına yeşil ve kokulu akıntılar geldiğini söyledi. Bunun üzerine tekrar geldik."

Doktor hastasına yardımda bulunmadı

"Doktor hanım, 'Biz bunu yapamıyoruz' dedi. Ben de 'uyuşturun' dedim. 'Uyuşturuyorum' dedi ve hiçbir şey yapmadı. Akabinde bizi cuma günü tekrar çağırdı. 'Pazar günü akşam saat on ikiden sonra bir şey yemesin, pazartesi günü bayıltarak alacağım' dedi. 'Çünkü çocuğa zarar vermeye başladı' dedi. Bu sabah sekiz buçukta çocuğumu aç olarak buraya getirdim . Yapacak diye beklerken bana, 'Ben yalan söyledim, kusmasın bayılmasın diye' dedi. Kızım acıya dayanamadığını söyledi. Bunun üzerine elindeki cımbız ve makası verip, 'Bunları kızına ver, tuvalette kendi alsın' diyerek azarladı. Güvenlik kamerası kayıtlarında da var zaten. Özellikle odasından elimde kameraya tutarak çıktım. Kayıtları incelesinler. Sonra ekipmanları alıp kızımın yanına gidip, 'Anneciğim, bunları alıp sen çıkaracakmışsın' dedim. Kızım, 'Anne, böyle saçmalık mı olur? Ben doktor muyum? Tuvalet mikrop kaynıyor' dedi" diye konuştu.

REKLAM

Hastane yönetimi olay karşısında şaşkına döndü

Olayın ardından hastahane yönetimine giden öfkeli anne H.K, orada bulunan yetkililere elindeki makas ve cımbızı göstererek durumu anlattı. Yetkililerle konuşan H.K., şöyle devam etti:

  • ''Olanları bir bir anlattım. Beni o şekilde elimdekilerle görünce hemen yardımcı oldular. Zaten olay başhekimliğe intikal etti. İki dakika sonra bir telefon geldi ve başka bir doktora yönlendirildim. O doktor da lokal anestezi ile hemen alacağını, bu işi bugün bitireceğini söyledi. Bu sırada hemşire gelerek elimdeki aparatları istedi. Başka hastada kullanacakmış. Elimdekileri vermedim. Elimdeki aparatlarla dışarı çıktım, güvenlik de almaya çalıştı, ancak vermedim.''

Yaşananların ardından olaya müdahale olan başhekimin talimatıyla acılı kız ameliyata alındı. Acılı anne şimdi kızının iyileşmesini bekliyor.

Çöp konteyneri altından tarih çıktı
HAYAT
Çöp konteyneri altından tarih çıktı

2 haftalık ömrü kalan adamın imdadına arkadaşı yetişti
HAYAT
2 haftalık ömrü kalan adamın imdadına arkadaşı yetişti

Ağaçlara mont giydiren genç duygulandırdı
HAYAT
Ağaçlara mont giydiren genç duygulandırdı

/**/
Kritik görüşme yarın

Kritik görüşme yarın

​Erdoğan ile Bahçeli saat 16.00'da bir araya gelecek.
Profesöre itibar suikastı

Profesöre itibar suikastı

​35 yıllık akademisyen sosyal medyada linç edildi, sonra da görevinden alındı.
Seçimleri konuşmadık

Seçimleri konuşmadık

​Abdullah Gül'den Kılıçdaroğlu görüşmesine ilişkin açıklama.
Başımızınüstünde yeri var

Başımızınüstünde yeri var

Bahçeli'den Binali Yıldırım'ın adaylığı hakkında açıklama.
'FETÖ'den tutuklandı

'FETÖ'den tutuklandı

​Tarihçi yazar Talha Uğurluel adliyeye sevk edilmişti.
Hapisleri istendi

Hapisleri istendi

​Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru dahil 5 kişi hakkında FETÖ'den iddianame hazırlandı.
Avrupa medyası şimdi de yayınlasın

Avrupa medyası şimdi de yayınlasın

Erdoğan'dan Gezi'yi canlı yayınlayıp Paris'i görmeyenlere tepki.
30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

30 metrelik kebap dünya rekoru kırdı

​Hasan Usta'nın sıra dışı dürümü ilgi gördü.

Cambaz'ın kanı yerde kalmadı

Cambaz'ın kanı yerde kalmadı

Yeni Şafak Foto Muhabiri Mustafa Cambaz'ın katillerine ceza yağdı.

Suudiler kese kağıdıyla bile savaşamaz

Suudiler kese kağıdıyla bile savaşamaz

ABD'li Senatör: Biz olmasak bir haftada Farsça konuşurlar.
Yargıya gidemeyecekler

Yargıya gidemeyecekler

Sözleşmelerindeki 'uçak' maddesi de otobüs kararını etkilemiyor.
18. sırada bitirebilir

18. sırada bitirebilir

​Fernabahçe taraftarını kahreden hesap kitap.
Kamu borcunu erittik

Kamu borcunu erittik

Bakan Albayrak 2019 bütçesini açıkladı.
İlginç sınır: Tel yok kapı var

İlginç sınır: Tel yok kapı var

Bu kasaba dünyanın birçok yerinden farklı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.