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Hatay haberleri: Kopan parmağı yerine dikildi

Kopan parmağı acil müdahale ile yerine dikildi: Eski sağlığıma kavuşan hasta sağlık ekibine minnettar

Hatay'da demir kapıya sıkışarak parmağı kopan 54 yaşındaki Yaşar Aytaç, geçirdiği operasyon ile parmağına kavuştu. Doktorların hızlı müdahalesi ile parmağı yerine dikilen Aytaç, “Doktorum, acil bir şekilde gerekli müdahalenin ardından beni ameliyata aldı. Şuan parmağımı oynatabiliyorum. Beni eski sağlığıma kavuşturan doktorum ve sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Haber Merkezi İHA
54 yaşındaki Yaşar Aytaç ve doktoru Op. Dr. Murat Uçak
54 yaşındaki Yaşar Aytaç ve doktoru Op. Dr. Murat Uçak

Hatay’ın İskenderun'da Demir kapıya sıkışıp kopan parmağıla İskenderun Gelişim Hastanesine başvuran 54 yaşındaki Yaşar, Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Murat Uçak’ın gerçekleştirdiği operasyonla parmağına yeniden kavuştu.

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Bir gün sonra taburcu edildi

Op. Dr. Murat Uçak, cerrahi ekibinin hızlı ve koordineli çalışması sonucunda ameliyatı kısa sürede başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade ederek, hastanın bir gün sonra taburcu edildiğini belirtti.

  • Hastaya gerçekleştirdikleri operasyonla ilgili olarak bilgi veren Op. Dr. Murat Uçak, “Hastamız parmağı kopmuş halde hastanemize başvurdu. Gerekli müdahalenin ardından antibiyotik tedavisine başlayarak hastanın enfeksiyonunu ortadan kaldırdık ve ardından hastaya uyguladığımız cerrahiyle parmağı kurtardık. Hastaya uyguladığımız el Hastamız hala takibimizde ve yaraları çok iyi durumda şu anda. Önümüzdeki günlerde de alacağı fizik tedavi ile elinin bütün fonksiyonlarını tekrar geri kazanacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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Şuan parmağımı oynatabiliyorum

Parmağı yeniden yerine dikilen Yaşar Aytaç ise, “Doktorum, acil bir şekilde gerekli müdahalenin ardından beni ameliyata aldı. Şuan parmağımı oynatabiliyorum. Beni eski sağlığıma kavuşturan doktorum ve sağlık ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

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