Hayat Hayatının pişmanlığını yaşıyor Aşı olmayan genç koronavirüsü 27 günde yendi
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Hayatının pişmanlığını yaşıyor: Aşı olmayan genç koronavirüsü 27 günde yendi

Erzurum'da koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra hayata tutunan 25 yaşındaki Şaban Kara, aşı olmamanın pişmanlığını yaşıyor.

Haber Merkezi AA
​Hayatının pişmanlığını yaşıyor: Aşı olmayan genç koronavirüsü 27 günde yendi
Şaban Kara

Erzurum'un Karayazı ilçesinin Değirmenkaya Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki Şaban Kara'nın yaklaşık 1 ay önce titreme ve kemiklerinde ağrı şikayetiyle başvurduğu ilçe hastanesinde yapılan tetkiklerde PCR testi pozitif çıktı. Hastalığın ilerlemesiyle ambulansla tedavi için Erzurum Şehir Hastanesinin Kovid-19 servisine kaldırılan Kara, hastanede 27 gün yoğun bakım tedavisi gördükten sonra yaşama tutundu.

AKRABALARI AŞI OLMAYA KARAR VERDİ

Kara ile temaslı olan ve test sonucu pozitif çıkan 6 kişilik ailesi ise aşılı oldukları için Kovid-19'u hafif semptomlarla geçirdi. Bunu öğrenen akrabaları da hem genç yaştaki Kara'nın hem de ailenin durumunu göz önünde bulundurarak aşı olmaya karar verdi. Genç yaşta koronavirüsü ağır atlatan Şaban Kara, Erzurum'a getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu söyledi.

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"ÖLÜMDEN DÖNDÜM"

Doktorlar sayesinde ailesinin duasıyla sağlığına kavuştuğunu belirten Kara, "Yoğun bakımda uzun süre kaldım. Allah kimseyi buralara düşürmesin, ölümden döndüm." dedi.

Hastalığın ilerlemesiyle ambulansla tedavi için Erzurum Şehir Hastanesinin Kovid-19 servisine kaldırılan Kara, hastanede 27 gün yoğun bakım tedavisi gördükten sonra yaşama tutundu.

AKRABALARI AŞI OLMAYA KARAR VERDİ

Kara ile temaslı olan ve test sonucu pozitif çıkan 6 kişilik ailesi ise aşılı oldukları için Kovid-19'u hafif semptomlarla geçirdi. Bunu öğrenen akrabaları da hem genç yaştaki Kara'nın hem de ailenin durumunu göz önünde bulundurarak aşı olmaya karar verdi. Genç yaşta koronavirüsü ağır atlatan Şaban Kara, Erzurum'a getirildiğinde bilincinin kapalı olduğunu söyledi.

Doktorlar sayesinde ailesinin duasıyla sağlığına kavuştuğunu belirten Kara, "Yoğun bakımda uzun süre kaldım. Allah kimseyi buralara düşürmesin, ölümden döndüm." dedi.

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