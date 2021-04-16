Hepsi TikTok için: Otomobilin direksiyonunu yerinden çıkartıp hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı Hepsi TikTok için: Otomobilin direksiyonunu yerinden çıkartıp hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı Antalya’da rot balans çalışanının otomobilin direksiyonunu yerinden çıkartarak karayolundaki tehlikeli sürüşü görenleri hayrete düşürdü. Hem kendi hem de diğer sürücülerin canını hiçe sayan sürücü, yanındaki arkadaşına cep telefonu kamerasıyla kaydettirdiği o anları da Tik Tok hesabından paylaştı.

Haber Merkezi 16 Nisan 2021, 15:34 Son Güncelleme: 16 Nisan 2021, 15:41 İHA