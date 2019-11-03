Herkesin dikili ağacı olacak

Türkiye, 'Geleceğe Nefes' kampanyası ile 11 milyon fidana kavuşacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından“Geleceğe Nefes Ol” sloganıyla yürütülen fidan dikme seferberliği, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Türkiye’nin 81 ilinde, 2023 noktada eş zamanlı gerçekleştirilecek olan fidan dikim kampanyası ile 11 Kasım Pazartesi günü, saat 11.11’de, 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Etkinlik, Türkiye’yi Guinness Rekorlar Kitabı’na taşıyacak.

Haluk Levent'ten kampanyaya destek geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın paylaşımı

YANAN ORMANLAR YENİDEN YEŞİLLENECEK

Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’de orman sevgisini geliştirmek ve özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşların yoğun taleplerine karşılık vermek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı seferberlik başlattı. Bunun üzerine "www.gelecegenefes.com" adlı bir internet sitesi kurarak fidan sahiplenme ve bağışlama imkanı tanıyan Bakanlık, kampanyaya ilişkin bilgileri de paylaştı. Bu kapsamda, daha etkinliğe günler kala binlerce vatandaş, internet üzerinden fidan sahiplenerek seferberliğe tam destek verdi. Şimdiden hedeflenen sayının yüzde 90'ı aşıldı. Yeşil bir Türkiye için 11 milyon fidanı toprakla buluşturmaya kararlı olan vatandaşlar, sahiplendikleri fidanların sertifikalarını sosyal medyada paylaştı. Sanatçısından siyasetçisine binlerce isim de kampanyayı memnuniyetle karşıladı.

SOSYAL MEDYADA BİNLERCE DESTEK MESAJI YAĞDI

Sanatçı Haluk Levent “Aylardır bu haberi bekliyorduk. Türkiyemin her tarafına 11 Kasım’da ağaçlandırma çalışması yapılacak. Bakanlık bu kampanyayı başlatıyor. Biz Ahbap’lar tüm şehirlerde en az 50 bin kişi ile sahadayız. Haydi ülkemizi birlikte ağaçlandıralım!” mesajını Twitter hesabından paylaştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da “11 Kasım saat 11:11’de düzenlenecek olan #GeleceğeNefes seferberliğini Diyanet İşleri Başkanlığı olarak biz de destekliyor, Başkanlığımızın güzide mensuplarını bu anlamlı kampanyaya katkıda bulunmaya davet ediyorum” diyerek kampanyaya destek verdi.

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Nasıl fidan bağışlanır?

Yeni Şafak Gazetesi'ne ait sertifika

Bakanlık tarafından oluşturulan "www.gelecegenefes.com" adresinden isteyen herkes bir fidan sahiplenebilir veya bağışlayabilir. Şimdiye kadar 47 ilde başvurular yüzde yüze ulaştı. Türkiye genelinde hedeflenen 11 milyon fidan sayısında, 2 Kasım itibarıyla sahiplenilen fidan 10 milyona yaklaştı. Halen istenilen sayıya ulaşamayan iller için 'Fidan Sahiplen' sekmesinden isim ve e-posta ile ücretsiz 5 fidan dikimi yaparak sertifika alabiliyorsunuz. Ayrıca, site üzerinden sanal fidan sahiplenmek ücretsiz iken dileyenler 10 TL karşılığında fidan bağışı yapabilir. E-sertifika talepleri ödeme yapıldıktan sonra 1 iş günü içinde, basılı sertifika talepleri ise 5 iş günü içinde teslim ediliyor. 11 Kasım'daki fidan dikme etkinliğine katılmak isteyenler siteden 81 ildeki tören alanlarının bilgisine ulaşabilir.

Bakan’dan davet

Dr. Bekir Pakdemirli

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, kampanyaya ilişkin internet sitesinden şu mesajı veriyor: “Daha yeşil bir Türkiye için 11 Kasım 2019’da, 11 milyon fidanı geleceğe nefes olarak miras bırakıyoruz. 11 Kasım 2019’da saat 11:11’de Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 81 ilimizde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşmasını sağlıyoruz. Türkiye’yi Guinness Rekorlar Kitabı’na taşıyacak bu ağaçlandırma seferberliğine ‘Geleceğe Nefes’ adını veriyoruz. Gelin 11 Kasım 2019’da siz de “Geleceğe Nefes” seferberliğimize katılın, geleceğe nefes olun”