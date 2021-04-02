Hırsızlar 1993 model otomobiline dadandı: Evinden taşınan adamı yine buldular

Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde oturan Fatih Kavaklı’nın 1993 model otomobili, son bir yıl içerisinde evinin önünden birçok kez çalınma girişimiyle karşı karşıya kaldı. Bunun üzerine Kavaklı, yaklaşık 10 kilometre mesafedeki başka bir adrese taşındı. Ancak, hırsızlar yeni adresinde de bulduğu Kavaklı’nın otomobilini dün geçe yine çalmaya kalkıştı. Durumu fark edip dışarı çıkan Kavaklı, kaçan hırsızları kovaladı, ancak yakalayamadı.

ŞİKAYETTE BULUNDU

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, araçta parmak izi çalışması yaptı. Şikayetçi olan Fatih Kavaklı, aynı kişiler olduğunu tahmin ettiği şüphelilerin yakalanmasını istedi.

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‘ARTIK BU OLAYLARDAN BIKTIM’

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Yaşadığı duruma anlam veremediğini belirten Fatih Kavaklı, “Eski oturduğum mahallede de aracımı çalmak istediler. Evimi değiştirdim, buraya geldim. Burada da aynı şeyi yaşadım. Camları açıyorlar, aracıma girip yerini değiştiriyorlar. Buraya aldık arabayı. Burada da aynısını yapmışlar. Her gün arabayı almaya çalışıyorlar. Her gün 4-5 defa çalmak için girişimde bulundular. Gece saatlerinde, akşam veya sabah sürekli aracımın kilitleriyle oynuyorlar. Artık bu olaylardan bıktım. Konuyla ilgili şikâyetçi oldum. Polis arkadaşlar inceleme yapıyorlar” dedi.

Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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