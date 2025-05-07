Hülya Avşar, kendisinden beşik isteyen hayranına tepki gösterdi: "Evlenmeseydin"

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, bir restoran çıkışı objektiflere yansıdı. Aracında ilerlerken Avşar'ı durduran bir vatandaş ünlü isimden beşik istedi. "Beşik mi istiyorsun? Nasıl beşik alacağım? Yav bir git" dedi.





Israr eden ve "Romanım bir şeyim yok vallahi" diyen vatandaşa Avşar, 'Niye hiçbir şeyin yoksa evleniyorsun?' yanıtını verdi.





Ünlü isim, "Şu an müsaade et bir daha geldiğimde karşılaşırsak hallederiz." dedi.











