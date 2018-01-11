Hayat"Hürkuş Göklerdeki Kahraman" 25 Mayısta sinemalarda
KÜLTÜR SANAT

"Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" 25 Mayıs'ta sinemalarda

Türk havacılık tarihinin önemli isimlerinden Vecihi Hürkuş'un hayatını konu edinen film, 25 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak- Yönetmen Sabancı:- "Kurmaca değil, gerçek bir karakter Vecihi. Bunu en iyi şekilde beyaz perdeye yansıttığımıza inanıyorum. Çıkan sonuç da gayet tatmin edici oldu" dedi.

Haber MerkeziAA
&quot;Hürkuş: Göklerdeki Kahraman&quot;
"Hürkuş: Göklerdeki Kahraman"

Türk havacılık tarihinin en önemli isimlerinden, Türkiye'nin ilk uçak tasarımcısı ve üreticisi Vecihi Hürkuş'un hayatını konu edinen "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" adlı film 25 Mayıs'ta vizyona girecek.

Çekimleri geçen yıl yapılan filmin detayları, Ortaköy Feriye Palace'ta gerçekleştirilen basın toplantısında aktarıldı.

Filmin yönetmeni Kudret Sabancı, toplantıda yaptığı konuşmada, Vecihi Hürkuş'un gizli ve unutulmuş bir kahraman olduğunu söyledi.

"Kurmaca değil, gerçek bir karakter Vecihi"

Hürkuş'un hayatının maceralarla dolu olduğuna işaret eden Sabancı, "Kurmaca değil, gerçek bir karakter Vecihi. Bu filmde onun hayatı ön plana çıkıyor. Bunu en iyi şekilde beyaz perdeye yansıttığımıza inanıyorum. Geniş bir kadro, güzel bir hikaye ve güzel bir prodüksiyonla çalıştık. Çıkan sonuç da gayet tatmin edici oldu." diye konuştu.

Filmde "Vecihi" karakterini canlandıran Hilmi Cem İntepe de oynadığı rolden dolayı çok heyecanlı ve mutlu olduğunu dile getirdi.

İntepe, filmde çok büyük bir emek olduğuna dikkati çekerek, "Sonuçta gerçek bir kahraman Vecihi Hürkuş. Onun ruhunu yaşamak, onunla aynı şeyleri hissetmek değişik bir duyguydu benim için. Bazı sahnelerde zorlandım. Ben de ilk kez izledim görüntüleri ve çok heyecanlandım. İnşallah karşılığını alırız ve seyirci filmden memnun ayrılır." ifadelerini kullandı.

Başrol oyuncularından Gizem Karaca ise filmin duygusal tarafında yer aldığını vurgulayarak, "Gerçekten çok severek oynadık. İlk kez bir dönem filminde oynadım. O yüzden kendimi görünce heyecanlandım. Filmin her saniyesi bizim için çok değerliydi. Yaşadığım en farklı set deneyimim oldu." dedi.

"Özel bir görsel efekt teknolojisi kullanıldı"

Görüntü yönetmeni Tolga Kutluay da dönem filmi çekmenin zorluklarına değinerek, iyi bir iş çıkarmak için gerekli bütün teknikleri kullandıklarını anlattı.

Filmin görsel efekt sorumlusu Mehmet Çetin ise filmde özel bir görsel efekt teknolojisi kullandıklarını ifade ederek, "Seyircilerin filmle birlikte aksiyonun içine girebilmesi için çabaladık. Çok detaylı ve kapsamlı bir çalışma oldu. Aksiyonları hazırlarken kıvamında bırakmaya özen gösterdik. Kaliteli görsellerle dramı çok iyi birleştiren bir film oldu. Biz filmi çok sevdik, umarım seyirci de teveccüh gösterir." değerlendirmesinde bulundu.

Filmden görüntülerin de paylaşıldığı basın toplantısına Rıza Akın ve Zeyno Eracar'ın yanı sıra filmin diğer oyuncuları katıldı.

Eğrikapı Prodüksiyon tarafından hayata geçirilen filmde ayrıca Ali Nuri Türkoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu, Birol Ünel, Bora Akkaş, Cem Uçan, Efecan Dianzanza, Eray Türk, Gurur Aydoğan, Hakan Yufkacıgil, Levent Can, Miray Daner ve Murat Arkın da rol alıyor.

Müziklerinde Gökhan Kırdar'ın imzası bulunan "Hürkuş: Göklerdeki Kahraman", Kurtuluş Savaşı'nın ilk ve son uçuşunu gerçekleştiren, Türkiye'nin ilk özel havayolu şirketini kuran, TBMM tarafından üç kez takdirname verilen Vecihi Hürkuş'un, Balkan Savaşı ve I. Dünya Savaşı'ndaki kahramanlık öykülerini anlatıyor.

"Hürkuş: Göklerdeki Kahraman" adlı film 25 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluşacak.

Vecihi Hürkuş Kimdir?

  • 6 Ocak 1896 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1. Dünya Savaşına katıldı. Yaralanınca İstanbul'a dönerek Yeşilköy'deki Tayyare Mektebine girerek Pilot Astsubay olarak mezun oldu. Birinci Dünya savaşı sırasında pilot brövesi alarak 7. Tayyare Bölüğü'nde Ruslara karşı harekata katılan Vecihi Bey başarılı keşif ve bombardıman uçuşları yapmıştır. Vecihi Hürkuş, uçak düşüren ilk Türk tayyarecidir. Bu bölükte görevli iken bir av uçağı tasarımı yapan Vecihi Bey'in bu projesi mondros ateşkes antlaşmasının imzalanması ile yarım kalmıştır. Kurtuluş savaşı'nın ilk ve son uçuşunu yapan pilottur. Vecihi Bey'e kırmızı şeritli istiklal madalyası verilmiştir. Ayrıca TBMM tarafından üç kez Takdirname verilmiştir. Üç takdirname verilen tek kişidir.

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