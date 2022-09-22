Hayat İBB Başkanı İmamoğlundan Tarkana İstanbulda konser teklifi
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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Tarkan'a İstanbul'da konser teklifi

Ünlü şarkıcı Tarkan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında sahneye çıkmak için 8 milyon lira gibi astronomik bir ücret almış, buna rağmen Tunç Soyer tarafından "Yüce gönüllü" ilan edilmişti. Tarkan'a bu kez İstanbul'un CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "29 Ekim'de de İstanbul'da sahneye çık" diye teklif götürdüğü iddia ediliyor.

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İBB Başkanı İmamoğlundan Tarkana İstanbulda konser teklifi
Tarkan-Ekrem İmamoğlu

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li başkanı Tunç Soyer, Tarkan'la anlaşmıştı. Önce "Tarkan yüce gönüllülük etti, tek kuruş istemiyor" diyen Soyer, iki gün sonra "Sadece kaşe ücreti alacak" diye geri vites yapmıştı.

SADECE 3 MİLYONUNU BAĞIŞLADI

Geçtiğimiz günlerde Tarkan'ın konser için 450 bin dolar (8 milyon TL) ücret aldığı, bunun sadece 3 milyonunu bazı vakıflara bağışladığı ortaya çıkmıştı.

  • Ancak bu fahiş ücret, hizmet yerine şovu seven CHP'li belediyeler tarafından çok astronomik bulunmuş, tepki çekmişti.

Tarkan'ın İzmir konserinden aldığı ücret belli oldu
GÜNDEM
Tarkan'ın İzmir konserinden aldığı ücret belli oldu

29 EKİM'DE SAHNE ALACAK

İddialara göre Tarkan için bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi devreye girdi. Sabah'ın haberine göre; İBB Başkanı İmamoğlu'nun 29 Ekim kutlamaları için Tarkan'a teklif götürdüğü iddia edilirken, 8 milyon lira alacağı öne sürüldü.

'Tarkan ücret almayacak' diyen CHP'li Tunç Soyer ağız değiştirdi
GÜNDEM
'Tarkan ücret almayacak' diyen CHP'li Tunç Soyer ağız değiştirdi

KAŞE ÜCRETİ 450 BİN DOLAR

Sanat dünyasında herkesin yakından tanıdığı bir menajer; Tarkan'ın kaşe ücretinin 450 bin dolar olduğunu, sanatçının o gece için de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne aynı tarifeyi uyguladığını da iddia etti.

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