İçişleri Bakanlığı'ndan büyük vefa: 100 yaşını aşmış anneler için orman kuruluyor

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hz. Hatice Vakfı koordine etti, bakanlığımız işbirliği yaptı. Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, sosyal mesafe kuralı ile ulaşıyor. 100 yaşını aşmış, 5 bin 529 annemize gönül selamı, vefa destek ile Sakarya'da orman kuruluyor. Baş tacı annelerimize evlatlarından hediye" denildi.

Hz. Hatice Vakfı koordine etti,

Bakanlığımız işbirliği yaptı.

Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, sosyal mesafe kuralı ile ulaşıyor...



100 yaşını aşmış, 5529 annemize gönül selamı, vefa destek ile Sakarya'da orman kuruluyor.

Baştacı annelerimize evlatlarından hediye... pic.twitter.com/ZHnwY8WbOR — T.C. İçişleri Bakanlığı #EvdeHayatVar🏠 (@TC_icisleri) May 9, 2020