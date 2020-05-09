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Hayat İçişleri Bakanlığından büyük vefa 100 yaşını aşmış anneler için orman kuruluyor
AKTÜEL

İçişleri Bakanlığı'ndan büyük vefa: 100 yaşını aşmış anneler için orman kuruluyor

İçişleri Bakanlığı'nca, Anneler Günü nedeniyle 81 ilde 100 yaşını aşmış 5 bin 529 anne için Sakarya'da orman kurulduğu açıklandı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hz. Hatice Vakfı koordine etti, bakanlığımız işbirliği yaptı. Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, sosyal mesafe kuralı ile ulaşıyor. 100 yaşını aşmış, 5 bin 529 annemize gönül selamı, vefa destek ile Sakarya'da orman kuruluyor. Baş tacı annelerimize evlatlarından hediye" denildi.

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