İDDEF, kurban sevincini 2,4 milyon ihtiyaç sahibiyle paylaştı

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), “Kardeşinle Kurbanını Paylaş” sloganıyla gerçekleştirdiği 2026 yılı vekalet yoluyla yurtdışı vacip kurban organizasyonu kapsamında Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 56 ülkede 61 bin 722 hisse kurban keserek 2 milyon 413 bin gerçek ihtiyaç sahibine kurban eti ulaştırdı.

İslami usul ve hassasiyetlere uygun şekilde gerçekleştirilen kesimlerin ardından dağıtımlar ilk elden yapıldı. İDDEF, Gazze için bağışlanan büyükbaş kurbanların kesimlerini tamamlayarak hazırlanan 800 gramlık toplam 73 bin 500 adet konserve eti bölgeye ulaştıracak.

Başta Gazze olmak üzere Afganistan, Yemen, Sudan, Somali, Etiyopya, Kenya, Burkina Faso, Lübnan ve Suriye gibi kriz bölgelerinde yürütülen organizasyonlarda, savaş, kuraklık, kıtlık ve yoksullukla mücadele eden ailelere kurban etleri ulaştırıldı. Kurban dağıtımları mülteci kampları, medreseler, yetimhaneler ve ülkelerin en ücra yerleşim alanlarında gerçekleştirildi.

İDDEF, kurbanlıkların seçiminden kesimine ve dağıtımına kadar her aşamayı kayıt altına aldı. Kesim ve dağıtım işlemlerinin tamamlanmasının ardından bağışçılara SMS bilgilendirmesi yapılarak kurbanların hangi ülke ve bölgede kesildiği paylaşıldı.