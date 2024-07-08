İDDEF Şehit Mehmet Ali Horoz’un vasiyetini yerine getirdi.

İDDEF’ten yapılan açıklamada, “Şehidimiz Mehmet Ali Horoz’un vasiyetinin duyulmasıyla birlikte daha önceden yeri tespit edilmiş olan bölgede su kuyusu açılması için harekete geçtik. Hayırseverlerimizin desteğiyle Tanzanya’nın Chanika köyünde açılan elektrikli çeşmeli ve depolu su kuyumuz hem temiz su ihtiyacının olduğu bölgede hem de mescit ve medrese yanında hizmet vermeye başladı. Piyade Astsubay Çavuş Mehmet Ali Horoz Su Kuyusu’ndan günde binlerce kişi faydalanacak. Şehit askerimiz şehadetinden önce sadaka-i cariye hükmündeki su kuyularına vesile olarak Afrika gibi temiz suya ulaşmanın çok zor olduğu bölgelerde milyonlarca kişiye umut oldu. Destek veren tüm bağışçılarımıza teşekkür ederiz. Şehidimize Allah’tan rahmet dileriz. Şehitlerimizin adını Afrika'da yaşatmaya devam edeceğiz” denildi.