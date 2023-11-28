İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’de

İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’ye ulaştırıldı.
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), 7 Ekim’den bu yana İsrail’in aralıksız devam ettirdiği saldırılar nedeniyle yerlerinden olan, okul ve hastane gibi noktalara sığınan Gazze’deki Filistinli kardeşlerine hayırseverlerin desteğiyle yardım ulaştırıyor.
Bu kapsamda Gazze’deki ekipleri ve deposundan ekmek ve sıcak yemek, su arıtma tesisinden ise temiz içme suyu temin eden İDDEF, "insani ara" verilmesiyle birlikte Mısır’daki deposundan kumanya, ilaç ve tıbbi malzeme gibi acil yaşam ürünleri taşıyan 10 tırını Gazze’ye ulaştırdı. Özellikle un, pirinç ve yağ gibi temel yemek ihtiyaçlarının teslim edilmesiyle İDDEF ekipleri sıcak yemek ikramları için yoğun çalışma içerisine girdi.
Hayırseverler, Gazze’deki mağdur ailelere "www.iddef.org" internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına FAST/EFT/havale yoluyla, Türkiye’nin çeşitli il ve ilçelerindeki temsilcilikleri ziyaret ederek ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor. Hayırseverler ayrıca GAZZE yazıp 7230'a SMS göndererek 20 TL bağış yapabiliyor.