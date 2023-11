İDDEF’in insani yardım tırları Gazze’de

“İDDEF olarak, işgal altındaki Gazze’de yoğun bombardımanın başladığı ilk günden bu yana hem kazanlarımızı kaynatarak günlük 9 bin kişilik sıcak yemek ile 50 bin adet ekmek ikramında bulunuyoruz hem de ambulans ve temiz su temini sağlıyoruz. Ayrıca büyükbaş kurban kesimlerimizin sürdüğü Gazze’de et dağıtımlarıyla beraber, sıcak yemek yapıyoruz. Bugüne kadar Gazze’deki depomuzdan sağladığımız yardımlarımıza ek olarak insani ara verilmesiyle yardım taşıyan 10 tırımızı Gazze’ye gönderdik. Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Gazze’ye ulaşan yardım konvoyumuzdaki ilaç, tıbbi malzeme, gıda ve su yüklü yardım malzemelerini hastanelere, okullara ve mazlum kardeşlerimize teslim etmeyi sürdürüyoruz. Allah’ın izniyle her hafta ise insani yardım malzemesi yüklü 3 tırı düzenli olarak sınıra ulaştırmayı hedefliyoruz. Özellikle, saldırılarla harabeye dönen Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 700 bin kişi temel hizmetlere erişemiyor. İDDEF olarak öncelikli çağrımız Gazze’de kalıcı ateşkesin bir an önce sağlanmasıdır”