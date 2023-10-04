İhtiyaç sahibi öğrencilerin yüzü eğitim yardımlarıyla güldü.
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), yeni eğitim döneminin başladığı Afrika’daki eğitim merkezi ve medreselerinde okuyan yoksul öğrenciler ile Gazze’deki okullarda eğitim almaya çalışan öğrencilere kıyafet yardımıyla birlikte içerisinde çanta, defter, kalem, silgi ve kalemtıraş gibi malzemelerin bulunduğu kırtasiye seti hediye etti. İDDEF, ‘Öğrenciye Umut, İlme Kalem Ol’ eğitim yardımı projesi kapsamında Afrika’daki Gine, Gana, Burkina Faso, Somali, Kenya, Tanzanya, Etiyopya ve Suriye gibi ülkeler ile Filistin’in Gazze Şeridi’nde 15.000 öğrencinin yüzünü güldürdü.
Hayırseverler, öğrencilerin kıyafet, çanta, kalem, silgi, kalemtıraş ve defter gibi ihtiyaçlarının karşılandığı projeye, www.iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/FAST/havale yoluyla ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor. Bağışçılar ayrıca EGITIM yazıp 7230'a SMS göndererek 20 TL katkı verebiliyor.