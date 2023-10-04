İhtiyaç sahibi öğrencilerin yüzü eğitim yardımlarıyla güldü.

“Önce insan, önce eğitim anlayışıyla çıktığımız yolda eğitim merkezi ve medreseler inşa ettiğimiz dünyanın dört bir yanındaki coğrafyalarda bir nebze de olsa eğitim ihtiyacına merhem olmaya çalışıyoruz. Bugün okula gitme imkanı olmayan yaklaşık 100 milyon çocuk ile Sahra Altı Afrika ülkeleri en kötü eğitim durumuna sahip. Özellikle Afrika kıtasında ulaşılması zor ve pahalı olan kırtasiye malzemeleri öğrencilerin büyük bir ihtiyacını giderirken, ülkelerin yarınlarına umut veriyor. Öğrenciler büyük bir gayretle ilerledikleri eğitim yolculuklarında hayırseverlerin desteğiyle hediye ettiğimiz eğitim setiyle büyük bir mutluluk ve heyecan yaşıyor. İDDEF olarak çocuk ve gençlerin ücretsiz bir şekilde eğitim alması için, Afrika, Asya, Balkanlar ve insani krizlerin yaşandığı her coğrafyada eğitimin durmaması adına ilme kalem ol diyoruz”