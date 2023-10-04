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İhtiyaç sahibi öğrencilerin yüzü eğitim yardımlarıyla güldü

İDDEF, ‘Öğrenciye Umut, İlme Kalem Ol’ eğitim projesi kapsamında Afrika kıtası başta olmak üzere Suriye ve Filistin’deki öğrencilere kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.

15:32 . 4/10/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İhtiyaç sahibi öğrencilerin yüzü eğitim yardımlarıyla güldü.

İhtiyaç sahibi öğrencilerin yüzü eğitim yardımlarıyla güldü.

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), yeni eğitim döneminin başladığı Afrika’daki eğitim merkezi ve medreselerinde okuyan yoksul öğrenciler ile Gazze’deki okullarda eğitim almaya çalışan öğrencilere kıyafet yardımıyla birlikte içerisinde çanta, defter, kalem, silgi ve kalemtıraş gibi malzemelerin bulunduğu kırtasiye seti hediye etti. İDDEF, ‘Öğrenciye Umut, İlme Kalem Ol’ eğitim yardımı projesi kapsamında Afrika’daki Gine, Gana, Burkina Faso, Somali, Kenya, Tanzanya, Etiyopya ve Suriye gibi ülkeler ile Filistin’in Gazze Şeridi’nde 15.000 öğrencinin yüzünü güldürdü.



İDDEF’ten yapılan açıklamada,
“Medreselerimizde ücretsiz eğitim alan talebe kardeşlerimize her eğitim-öğretim dönemi başında hayırseverlerimizin desteğiyle eğitim seti hediye ediyoruz. 2023-2024 eğitim-öğretim yılına başladığımız bu günlerde de ders başı yapan ihtiyaç sahibi talebelerimizin yüzünü eğitim setiyle güldürüyoruz. Hayırseverlerimizin desteğiyle şenlenen sınıflardaki kardeşlerimize içerisinde kalem, silgi, defter, cetvel, kalemtıraş gibi malzemelerin olduğu okul çantası ve kıyafet hediye ediyoruz. Eğitim yardımları projemiz kapsamında 15.000 ihtiyaç sahibi kardeşimize yardımda bulunduk”
denildi.


Dünyada, 6-18 yaş arası yaklaşık 250 milyon çocuk ve gencin okula gitme imkanından yoksun şekilde yaşadığı belirtilen açıklamada,
“Önce insan, önce eğitim anlayışıyla çıktığımız yolda eğitim merkezi ve medreseler inşa ettiğimiz dünyanın dört bir yanındaki coğrafyalarda bir nebze de olsa eğitim ihtiyacına merhem olmaya çalışıyoruz. Bugün okula gitme imkanı olmayan yaklaşık 100 milyon çocuk ile Sahra Altı Afrika ülkeleri en kötü eğitim durumuna sahip. Özellikle Afrika kıtasında ulaşılması zor ve pahalı olan kırtasiye malzemeleri öğrencilerin büyük bir ihtiyacını giderirken, ülkelerin yarınlarına umut veriyor. Öğrenciler büyük bir gayretle ilerledikleri eğitim yolculuklarında hayırseverlerin desteğiyle hediye ettiğimiz eğitim setiyle büyük bir mutluluk ve heyecan yaşıyor. İDDEF olarak çocuk ve gençlerin ücretsiz bir şekilde eğitim alması için, Afrika, Asya, Balkanlar ve insani krizlerin yaşandığı her coğrafyada eğitimin durmaması adına ilme kalem ol diyoruz”
ifadelerine yer verildi.

Hayırseverler, öğrencilerin kıyafet, çanta, kalem, silgi, kalemtıraş ve defter gibi ihtiyaçlarının karşılandığı projeye, www.iddef.org internet sitesi üzerinden, ilgili hesap numaralarına EFT/FAST/havale yoluyla ya da 0212 6210065 numaralı çağrı merkezinden detaylı bilgi alarak destekte bulunabiliyor. Bağışçılar ayrıca EGITIM yazıp 7230'a SMS göndererek 20 TL katkı verebiliyor.

#İDDEF
#eğitim
#öğrenci
#yardım
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