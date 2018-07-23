Hayat İki belediye Mustafa Ceceli konserini iptal etti
KÜLTÜR SANAT

İki belediye 'Mustafa Ceceli' konserini iptal etti

Konya Seydişehir ve Zonguldak Filyos belediyesinde düzenlenecek festivalde ünlü sanatçı Mustafa Ceceli'nin vermesi planlanan konser, vatandaşların tepkisi üzerine iptal edildi. Konserin iptal edilmesinin sebebi ise şarkıcı Ceceli hakkında son günlerde basında yer alan haberler olduğu belirtildi.

Haber Merkezi IHA
Sanatçı Mustafa Ceceli
Sanatçı Mustafa Ceceli

Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde 27-28-29 Temmuz tarihleri arasında Kültür Sanat ve Denizcilik Festivali gerçekleştirilecek. Festivalin hazırlıkları tamamlanırken, festival boyunca Resul Dindar, Ece Seçkin ve Mustafa Ceceli konser verecekti.

Ancak vatandaşların talebi üzerine Mustafa Ceceli konseri iptal edildi. Yapılan açıklamada ise şöyle:

  • "Bazı basın yayın organlarında ünlü sanatçı Mustafa Ceceli hakkında çıkan haberler neticesinde yapacağımız festival nedeniyle Belediye ve organizasyon firması tarafından Mustafa Ceceli konseri iptal olmuştur. Ceceli’nin yerine ünlü sanatçı Gökhan Tepe festivalin son akşamı olan 29 Temmuz’da sahne alacaktır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Belediye Başkanı Ömer Ünal ise "Konserin iptal edilmesi için çok sayıda vatandaşımız belediyeyi aradı. Mustafa Ceceli hakkında kamuoyuna yansıyan haberler onun ailevi meseleleridir. Ancak kamuoyundan bu konser öncesinde tepki aldık. Bu nedenle de konseri iptal ettik. 29 Temmuz akşamı festivalimizde Gökhan Tepe sahne alacak" diye konuştu.

Konya Seydişehir Belediyesi'de konserini iptal etti

Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin, Konya’nın Seydişehir ilçesinde düzenlenecek şölende vereceği konser iptal edildi. Konserin iptal edilme nedenin ise Ceceli hakkında son günlerde basında yer alan haberler olduğu belirtildi.

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