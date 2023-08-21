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Hayat

İki milyon dolarlık hurda: 1954 model Ferrari'ye rekor fiyat

Eski bir Ferrari yarış arabasının yanmış parçaları, ABD'deki bir müzayedede yaklaşık 2 milyon dolara satıldı. 1954 model aracın, bir 500 Mondial Spider Series I ve şimdiye kadar yapılmış 13 arabadan biri olduğu öğrenildi.

10:11 . 21/08/2023 Pazartesi
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1954 model hurda Ferrari 2 milyon dolara satıldı.

1954 model hurda Ferrari 2 milyon dolara satıldı.

Araba, 1960'larda bir yarış sırasında alev aldı ve onlarca yıl hiç dokunulmadı. Ferrari'nin ilk yarış pilotu olan Franco Cortese tarafından kullanıldı. Analistler, yeni alıcının tekrar yarışabilmesi için onu eski haline getirmek isteyebileceğini söylüyor. 1954 model araba, bir 500 Mondial Spider Series I ve şimdiye kadar yapılmış 13 arabadan biri.



ABD'li bir koleksiyoncu tarafından satın alındı

Gövdesi tasarımcı Pinin Farina tarafından yapıldı. 1954'te Cortese, Mondial'ı İtalya üzerinden bin 600 kilometrelik bir yarış olan Mille Miglia'da genel klasmanda 14. sırada bitirdi. Yıllar boyunca, Mondial birçok kez kaza yaptı ve yangın hasarına uğradı. 1978'de, onu hasarlı haliyle koruyan ABD'li bir koleksiyoncu tarafından satın alındı. Müzayedeci RM Sotheby's, aracın "arabayı ihtişamlı günlerinin durumuna döndürmek için kapsamlı bir restorasyona" ihtiyaç duyacağını, ancak sürecin "çok faydalı" olacağını söylüyor.



#Ferrari
#ABD
#Sotheby's
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