Hayat İki usta sanatçı Türkan Şoray ve Fatma Girik buluştu
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İki usta sanatçı Türkan Şoray ve Fatma Girik buluştu

Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik, rahatsızlığı yüzünden Bodrum'un Torba Mahallesi'ndeki evinden ayrıldı.

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İki usta sanatçı Türkan Şoray ve Fatma Girik buluştu
Türkan Şoray ve Fatma Girik.

Yaklaşık bir ay önce yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle fizik tedavi için İstanbul'daki bir hastaneye getirilen Türk sinemasının usta sanatçısının, tedavisi sürüyor.

TÜRKAN GİTTİ

Ünlü oyuncu Türkan Şoray da dostlukları uzun yıllar öncesine dayanan Fatma Girik'i hastanede ziyaret etti. Ünlü sanatçıların fotoğrafı sosyal medyada da paylaşıldı.

  • Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, ablasının moralinin çok yüksek olduğunu ifade etmişti.

"ABLAM İYİLEŞMEYE BAŞLADI"

Girik, sinemaseverlerden sürekli destek mesajları aldıklarını belirterek, "Ablam iyileşmeye başladı. Fizik tedavi de iyi gidiyor, sağlığı daha iyi. Ablamı ve bizi hiç yalnız bırakmayan sinema sanatçısı Türkan Şoray başta olmak üzere diğer sanatçı dostlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Yeniden Bodrum'a dönmek için sabırsızlıkla bekliyoruz" diye konuşmuştu.

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