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KÜLTÜR SANAT

İlahiler birlik unsurumuzdur: Her gün yeni şeyler üretmeliyiz

Akademisyen ve tasavvuf musikisi sanatçısı olan Fatih Koca, Yunus Emre ilahilerini söyledikleri bir konserlerinin ekranda uzaktan eğitim programının tenefüsünde gösterilmesini eleştirenlere cevap verdi. Koca, lise eğitim porgramında ilahilerin ders olarak okutulduğunu ve ilahilerin bu toprakların birlik ve beraberliğinin unsuru olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Koca
Fatih Koca

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlere ilişkin, “Bugünleri hep beraber, milletçe, birlik ve beraberlik içinde atlatacağız” dedi. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından “Hayat Eve Sığar” sloganıyla yapılan “Evde kal” çağrısına, kültür sanat dünyasının önemli isimler de destek veriyor. Dini musiki alanında akademik çalışmaların yanında albümleri de bulunan Fatih Koca, telekonferans yöntemiyle soruları yanıtladı, ardından ud eşliğinde çeşitli ilahileri yorumladı.

İLAHİLER AYDINLIKTIR

TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden başlayan “uzaktan eğitim” programında, liseler için hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi arasında, güftesi Yunus Emre’ye ait ilahileri yorumladığı ‘Ara Nağme’ dinletisine gösterilen tepkiyi ise Koca şöyle değerlendirdi: “İlahilerimiz din kültürümüzün içindeki önemli bir form. Neden o teneffüs aralarında ilahiler okunmasın? Manipüle edilmesi, çocuklara ‘karanlıklar’ diye lanse edilmesi beni çok üzdü. Bunlar aydınlıktır. Bunlar bizim birliğimiz ve beraberliğimizdir. Sonuna kadar kınıyorum. Kaldı ki ilkokul çocuklarına değil lise çocuklarına bu gösteriliyor. Bu ilahiler Allah’ı anlatıyor, peygamberleri, anneyi, babayı, kardeşliği öğretiyor. Bunun neyinden gocunuyorlar, ne yapılmak isteniyor? Bu beni gerçekten çok üzdü.”

ANADOLU İRFANIMIZ

“Bundan dolayı biz üzüldük” diyen Fatih Koca sözlerine şöyle devam etti: “İlahiler Allah’a, Peygamber Efendimiz’e, Anadolu irfanımıza, birlik ve beraberliğimize önderlik eden ve Allah ve Resulüne iltica etmemizi sağlayan en önemli unsurlardan birisidir’ diyerek bu paylaşımları kınadığımızı ifade etmek isterim.”

Vaktimizin kıymetini bilelim

  • Fatih Koca, internet üzerinden ders vermek üzere fakülteye gitmek dışında, olabildiğince evden çıkmamaya çalıştığını belirterek, şunları kaydetti: “Bütün milletimize bu vakitleri iyi değerlendirmesi açısından buradan söyleyeceğim en önemli mesaj, ilimdir. Yani aslında okumak için çok güzel bir vakit bu. Bol bol okuyalım, belgesel, film izleyelim. Başka etkinlikler yapalım. Bestekarlar beste yapsın, şairler şiir yazsın. Biz bazen sıkılırdık, ‘Vaktimiz yok. Kitabı, makaleyi bitiremiyoruz. Akademi adına bir şeyler yapmak için vaktimiz olmuyor.’ derken, Allah bize böyle bir vakit vermiş oldu. Bu vakti böyle değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum.”

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