İlahiler birlik unsurumuzdur: Her gün yeni şeyler üretmeliyiz

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan önlemlere ilişkin, “Bugünleri hep beraber, milletçe, birlik ve beraberlik içinde atlatacağız” dedi. Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından “Hayat Eve Sığar” sloganıyla yapılan “Evde kal” çağrısına, kültür sanat dünyasının önemli isimler de destek veriyor. Dini musiki alanında akademik çalışmaların yanında albümleri de bulunan Fatih Koca, telekonferans yöntemiyle soruları yanıtladı, ardından ud eşliğinde çeşitli ilahileri yorumladı.

İLAHİLER AYDINLIKTIR

TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden başlayan “uzaktan eğitim” programında, liseler için hazırlanan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi arasında, güftesi Yunus Emre’ye ait ilahileri yorumladığı ‘Ara Nağme’ dinletisine gösterilen tepkiyi ise Koca şöyle değerlendirdi: “İlahilerimiz din kültürümüzün içindeki önemli bir form. Neden o teneffüs aralarında ilahiler okunmasın? Manipüle edilmesi, çocuklara ‘karanlıklar’ diye lanse edilmesi beni çok üzdü. Bunlar aydınlıktır. Bunlar bizim birliğimiz ve beraberliğimizdir. Sonuna kadar kınıyorum. Kaldı ki ilkokul çocuklarına değil lise çocuklarına bu gösteriliyor. Bu ilahiler Allah’ı anlatıyor, peygamberleri, anneyi, babayı, kardeşliği öğretiyor. Bunun neyinden gocunuyorlar, ne yapılmak isteniyor? Bu beni gerçekten çok üzdü.”

ANADOLU İRFANIMIZ

“Bundan dolayı biz üzüldük” diyen Fatih Koca sözlerine şöyle devam etti: “İlahiler Allah’a, Peygamber Efendimiz’e, Anadolu irfanımıza, birlik ve beraberliğimize önderlik eden ve Allah ve Resulüne iltica etmemizi sağlayan en önemli unsurlardan birisidir’ diyerek bu paylaşımları kınadığımızı ifade etmek isterim.”

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