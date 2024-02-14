İntifada/Direniş Hatıraları: İsrail’in yüzünü dünyaya gösterdi

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım devam ederken Filistin direnişinin geçmişine dair kitaplar da okurla buluşmaya devam ediyor. Amerikalı foto-muhabiri Keith Dannemiller’in 1987 yılında başlayan Birinci İntifada için gittiği Filistin’de çektiği fotoğraflardan oluşan “İntifada/Direniş Hatıraları” Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Filistin’in direniş tarihine ışık tutan fotoğraflar ve bu fotoğrafların dokunaklı hikayelerinden oluşan çalışma, bugün yaşanan soykırımın arka planını anlamak için de önemli bir kaynak. Bu kitap, “Acaba bu çılgınlığı basit bir fotoğrafla dünyaya gösterebilecek miyim?” diyen Keith Dannemiller’in bunu başardığını net bir şekilde ortaya koyuyor.