İntifada/Direniş Hatıraları: İsrail’in yüzünü dünyaya gösterdi

İsrail’in Gazze’de uyguladığı soykırım devam ederken Filistin direnişinin geçmişine dair kitaplar da okurla buluşmaya devam ediyor. Amerikalı foto-muhabiri Keith Dannemiller’in 1987 yılında başlayan Birinci İntifada için gittiği Filistin’de çektiği fotoğraflardan oluşan “İntifada/Direniş Hatıraları” Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Filistin’in direniş tarihine ışık tutan fotoğraflar ve bu fotoğrafların dokunaklı hikayelerinden oluşan çalışma, bugün yaşanan soykırımın arka planını anlamak için de önemli bir kaynak. Bu kitap, “Acaba bu çılgınlığı basit bir fotoğrafla dünyaya gösterebilecek miyim?” diyen Keith Dannemiller’in bunu başardığını net bir şekilde ortaya koyuyor.
TAŞ ATAN ÇOCUK FOTOĞRAFININ HİKÁYESİ
1948’den bu yana Filistin toprakları üzerinde hak iddia ederek Filistin halkına yönelik sistematik şiddet ve yok etme politikası izleyen İsrail’in yaptığı zulmü tüm çıplaklığıyla ortaya koyan fotoğraflar, tarihe düşülmüş önemli görsel notlar olarak karşımızda duruyor. İsrail askerlerinin lise basıp kız çocuklarını tutukladığını, sokakta çocukları dövdüğünü, kemik kıran operasyonuyla erkekleri sakat bıraktığını, plastik mermilerle sivil halkın üstüne ateş açtığını, evleri buldozerlerle yıktığını, mülteci kamplarına saldırdığını belgeleyen siyah beyaz fotoğraflar, yaşananları okura kendi diliyle anlatıyor. “Hızla büyüyen İntifada olaylarını fotoğraflamak üzere 1 Şubat 1988’de Ramallah’taki El-Amari Mülteci Kampı’na vardığımda, küçük çocukları ellerinde taşlarla buldum” diyen sanatçı, ikonikleşen taş atan çocuk fotoğrafını nasıl çektiğini ve yıllar sonra filmlere konu olacak bir kurguyla o çocukla iletişime geçme hikâyesini de anlatıyor.