İş kazası geçiren hastaya boy uzatma ameliyatı yapıldı

Operasyonla ilgili Elbistan Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada; “İş kazası nedeniyle beş yıl önce kaval kemiğinde parçalı kırığı olan ve kırık olan bacağında diğer bacağına kıyasla kısalığı devam eden hastamıza, Elbistan Devlet Hastanesi’nde Ortopedist Op. Dr. Ali Canbay ve Op. Dr. Serdar Karaman’ın birlikte yaptıkları iki operasyon sonucu hasta eski sağlığına kavuşmuştur. İlk ameliyatında kısa olan kemiği günde bir milimetre uzatma olacak şekilde kurulan sistem ile 5 cm uzama ve yıllardır bir türlü kaynamayan kemikte kaynama elde edilmiştir. Son olarak dışarıdan uygulanan sistem çıkarılıp hastanın konforlu hayatına dönmesi için çivi denilen işlem ile mevcut uzamanın koruma altına alınıp hastanın tekrar aksamadan yürümesi sağlanmıştır” denildi.