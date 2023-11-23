İsrail’e tepki gösteren işinden oluyor

Dünyanın dört bir yanında katil İsrail devleti tarafından soykırıma uğrayan Gazzeliler için tepkiler yükselirken, bu tepkileri önleyemeyen İsrail ve bir numaralı destekçisi ABD, katliamlara ses çıkaranları çalıştıkları sektörlerden uzaklaştırarak gözdağı vermeye çalışıyor. Dünyanın en büyük sinema sektörü Hollywood’da çalışan aktör ve aktrisler ise hem ulaştıkları kitlelerin çokluğu, hem de duruşlarından ödün vermemeleri nedeniyle hedef tahtasının en ortasına koyuldu.

AJANS DOĞRULADI

Filistinle ilgili paylaşımları dünyada oldukça ses getiren Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, çalıştığı yetenek ajansından uzaklaştırıldı. Time dergisinin haberine göre, çalıştığı yetenek ajansı “United Talent Agency (UTA)”, Filistin’e destek açıklaması yapan Sarandon ile yollarını ayırdı. Haberde UTA sözcüsünün iddiaları doğruladığı belirtilirken kararın, Sarandon’ın son zamanlarda katıldığı Filistin destekçisi eylemlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

HEM EYLEME KATILDI HEM PAYLAŞIM YAPTI

Sarandon’ın katıldığı eylemlerde, “Şu anda Yahudi olmaktan korkan pek çok insan var ve bu kişiler bu ülkede Müslüman olmanın nasıl bir şey olduğunu hissediyorlar” ifadesini kullandığı belirtildi. Sarandon daha önce de sosyal medya hesabından, “Gazze’de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin’in yanındayım. Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir.” değerlendirmesinde bulunmuştu.

FİLM KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Time’ın haberinde ayrıca, Meksikalı oyuncu “Çığlık 6”, “In the Heights”, “Carmen” gibi yapımlarla tanınan Meksikalı oyuncu ve şarkıcı Melissa Barrera’nın, sosyal medyada İsrail-Hamas savaşıyla ilgili yorumları nedeniyle “Çığlık 7” filminden kovulduğu açıklandı. Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarda Barrera, terör devleti İsrail’in Gazze’nin suyunu ve elektriğini kestiğini, Gazze’ye herhangi bir yardımın ulaşmasını izin verilmediğini gösteren gönderileri paylaşarak, o gönderilere, “İnsanlar tarihimizden hiçbir şey öğrenmedi. Ve tıpkı tarihlerimiz gibi, insanlar hala sessizce tüm olanları izliyor. Bu soykırım ve etnik temizliktir” notlarını düştü.

Freeze Corleone

Rapçi Corleone’nun konseri iptal edildi

Sadece ABD’de değil, Avrupa’da da Filistin’e destek veren sanatçıların etkinlikleri iptal ediliyor. Hükümeti İsrail’e büyük destek veren Fransa’da, Filistin’e verdiği destekle bilinen rapçi Freeze Corleone’nun başkent Paris’teki konseri iptal edildi. Le Parisien’in haberine göre, Paris Emniyet Müdürlüğü, Senegal kökenli Fransız rapçi Corleone’un 25 Kasım’daki konserini “7 Ekim sonrası jeopolitik şartlar” gereği iptal ettiğini açıkladı. Açıklamada, şarkılarında “Yahudi karşıtı referansları” olduğu öne sürülen rapçinin konserinin “kamu güvenliğini” tehlikeye atabileceği savunuldu. Paris Savcılığı, 2020’de şarkı sözleri “Yahudi karşıtı” bulunan Corleone hakkında, nefret söylemi yaptığı suçlamasıyla soruşturma açmıştı.

Sahneden barış çağrısı

Avrupa’nın önemli organizasyonlarından olan 2023 BAFTA İskoçya Ödül Töreni’nde ödül alan sanatçılar İsrail’in katliamlarına tepki gösterdi. İskoçya’daki ödül töreninde Mısırlı Aktör Amir El Masry ile 2 ödül kazanan Eilidh Munro ve Finlay Pretsell, sahnede Filistin’e destek mesajı göndererek herkesi bu katliama karşı sesini yükseltmeye çağırdı.

HERKES SESİNİ KULLANSIN

Yönetmen Eilidh Munro teşekkür konuşmasında, “Bu gece bu fırsatı kullanarak Filistinlilerle dayanışma içinde olduğumuzu söylemek istiyoruz. Kurumlar ve hükümetler üzerinde baskı oluşturalım ve ateşkes isteyelim. Film yapıcıları ve sanatçılar olarak herkes sesini kullansın” derken, Munro ile birlikte sahnede olan Finlay Pretsell de “Sessiz olmayı reddediyorum. Hemen ateşkes” yazılı bir kağıt tuttu.

BBC TV’DE GÖSTERMEDİ!

Mısırlı aktör Amir El Masry ise, “Kalbimin şu an Gazze’de acı çeken tüm kadın, erkek ve çocuklarla birlikte olduğunu söylemek istiyorum. Umalım ve dua edelim ki bölgede barış ve yakın zamanda bir ateşkes görelim” diye konuştu. BBC, ödül töreni esnasında Filistin’e destek çağrılarının yapıldığı kısımları yayın akışına eklemedi.







