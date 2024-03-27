“İstanbul Minyatürleri” Alay Köşkü’nde

Gazeteci ve minyatür sanatçısı Raif Aydın İstanbul’a dair çalışmalarından oluşan “İstanbul Minyatürleri” sergisini Alay Köşkü’nde açtı. Kütüphane Haftası’na özel olarak hazırlanan sergide, Aydın’ın bugüne kadar ürettiği çalışmaların yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki koleksiyonlardan seçilen eserlerin baskıları yer alıyor. Aydın, eserlerinde rüyasını gördüğü sahneleri üretmeyi amaçladığını söyleyerek “ Hayal ettiğim İstanbul’u anlatıyorum. Dolayısıyla resimlerim bu hayali ve rüyayı anlatan kendi hikayelerim” dedi. Son dönem çalışmalarından geometrik şekillerle aşk, özlem, huzur, meşk, gibi soyut kavramları anlatan sanatçının bu eserleri 30 Mart’a kadar 10.00 - 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.