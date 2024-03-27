|
Hayat

“İstanbul Minyatürleri” Alay Köşkü’nde

Gazeteci ve minyatür sanatçısı Raif Aydın İstanbul’a dair çalışmalarından oluşan “İstanbul Minyatürleri” sergisini Alay Köşkü’nde açtı.

04:00 - 27/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 04:44 - 27/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazeteci ve minyatür sanatçısı Raif Aydın İstanbul’a dair çalışmalarından oluşan “İstanbul Minyatürleri” sergisini Alay Köşkü’nde açtı. Kütüphane Haftası’na özel olarak hazırlanan sergide, Aydın’ın bugüne kadar ürettiği çalışmaların yanı sıra yurt içi ve yurt dışındaki koleksiyonlardan seçilen eserlerin baskıları yer alıyor. Aydın, eserlerinde rüyasını gördüğü sahneleri üretmeyi amaçladığını söyleyerek “ Hayal ettiğim İstanbul’u anlatıyorum. Dolayısıyla resimlerim bu hayali ve rüyayı anlatan kendi hikayelerim” dedi. Son dönem çalışmalarından geometrik şekillerle aşk, özlem, huzur, meşk, gibi soyut kavramları anlatan sanatçının bu eserleri 30 Mart’a kadar 10.00 - 20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.



#Aktüel
#Hayat
#Minyatür
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Emeklinin maaş ve ikramiye takvimi netleşti: 17-18-19-20-21-22-23’ünde maaş alan SSK Bağ-Kur emeklisi...