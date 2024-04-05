İstanbul Topkapı Üniversitesi'nden 27 Mart Tiyatro Günü'nde kültür sanat şöleni

İstanbul Topkapı Üniversitesi, 27 Mart Tiyatro Günü özelinde kurguladığı programla 25-29 Mart haftasını adeta kültür-sanat şölenine çevirdi.

Dışarıdan katılıma da açık olarak düzenlenen Kanaviçe, Herkesin Bildiği Sırlar, Çağdaş Dans Shakespeare, Neşe Metin Clown Atölyesi, Cevat Çapan Özel Söyleşisi, Abdül Lama ile Yasujiro Ozu’dan Tokyo Hikayesi Film Söyleşisi, Kedi, Esra And ve Prof. Dr. Nurhan Tekerek ile “Metin And” Okumaları, Özge Arslan: Oyunculuk Üzerine Söyleşi, Tecavüz, Istırap Korosu adlı oyun, söyleşi ve atölyelere binlerce tiyatro sever katılım sağladı.

Cevat Çapan

Kazlıçeşme Yerleşkesi Doğa Sigorta Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinlikler, öğrencilerin sektörün önemli isimleri ile bir araya gelmesine olanak sağladı. Öğrenciler, sahne performanslarının yanı sıra dekor, reji yönetimi, makyaj, kostüm gibi oyunların izleyicilerle buluşmasında önem arz eden diğer alanlarda da görev alarak yetkinliklerini geliştirdi.

Ünlü isimler öğrencilerle bir araya geldi

Haftayı değerlendiren Tiyatro Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Abdül Süsler ve Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Vecihi Ofluoğlu, “3 yıl önce kurduğumuz oyunculuk bölümümüz sektörel bağlantılarını güçlendirerek büyümektedir. 27 Mart Dünya tiyatro günü gücümüzü aldığımız, köklerimizi besleyen tiyatro mesleğinin olmazsa olmazıdır. Dünya Tiyatro Günü tüm dünyada coşkuyla kutlanır, peki bir gün müdür? İşte bu soru üzerinden biz Topkapı Üniversitesi Tiyatro Bölümü olarak 3 yıldır yükselen gücümüzle günümüzü her yıl tüm hafta olarak kutlamaktayız. Bu yıl, haftayı 5 günde 11 etkinlikle geçirdik. Oyunlar, söyleşiler, atölyeler, kimler yoktu ki… Camiamızın seçkin, ünlü isimleri ile kampüsümüzde, öğrencilerimizle bir araya gelmenin mutluluğunu paylaştık. Tiyatro bölümü olarak her yıl daha da büyüyen, güçlenen bir yapıyla 2025’te daha görkemli bir haftayı planlamaya şimdiden başladık.” ifadelerini kullandı.

Oyunlar farklı sahnelerde izleyicilerle buluşacak

Düzenlenen oyunların İstanbul Topkapı Üniversitesi sınırlarını aşarak farklı sahnelerde de izleyiciyle buluşacağını müjdeleyen Tiyatro Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Abdül Süsler ve Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Vecihi Ofluoğlu, “Eğitim döneminin geri kalan kısmında İzmir Ekonomi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi ve İBB Şehir Tiyatroları tarafından düzenlenen Genç Günler Festivali’ne 6 performansla katılmanın gururunu yaşıyoruz. Oyunlarımızın yanı sıra kıymetli akademisyenlerimiz genç oyuncu adaylarıyla, atölyeler aracılığıyla buluşacaklar. Önümüzdeki yıl ilk mezunlarını verecek olan bölümümüz, Topkapı Tiyatro Topluluğu 3T ile kendi tiyatrosunu kurarak öğrencilerine deneyim ve istihdam alanları yaratmayı da hedefleri arasına almış bulunmaktadır.” değerlendirmesinde bulundu.

Nihat Kırmızı ve Emre Alkin'e teşekkür