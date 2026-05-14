Akademisyen ve sanatçı Nevzat Yıldırım’ın İstanbul’un tarihî camileri ve kubbelerini fotoğraf sanatının özgün diliyle yeniden yorumladığı “Gök Kubbe” sergisinin açılışı, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker, Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü ve misafirlerin katılımıyla gerçekleşti. Eserleri, genç yaşlarından itibaren uluslararası modern sanat müzelerinin koleksiyonlarına giren Yıldırım’ın yaklaşık iki yıllık yoğun çalışmasının ürünü olan sergi, şehrin çok katmanlı hafızasını ışık, zaman, mekân ve mimari formlar üzerinden yeniden görünür kılıyor.

AYNI ÇATI ALTINDA TOPLUYOR

İstanbul’un kubbelerinin, Osmanlı’dan günümüze uzanan çok katmanlı bir medeniyet hafızasına katkı sunduğunu belirten Nevzat Yıldırım, Yeni Şafak’a şöyle konuştu: “Kubbeleri, farklı yıllardan itibaren farklı düşünceden, inançtan, kültürden hatta ulustan insanları aynı çatı altında, aynı düşünce etrafında toplayan, birleştiren ve bir araya getiren çok önemli bir mimari form olarak görüyorum. Bu anlamda İstanbul’a ilhamla baktım, kubbeleri fotoğrafladım. Bu sergi çerçevesinde de Süleymaniye’den Ayasofya’ya, Kariye’den Zeyrek Camii’ne kadar geniş bir yüzyıla dayanan tarihi camilerimizin farklı tekniklerle çekilmiş fotoğrafları mevcut.”

HEM ESTETİK HEM DE ANLAMCA GÜÇLÜ

Fotoğrafın futboldan sonra en büyük ikinci hobi haline geldiğini vurgulayan Yıldırım, “Fotoğraf birçok insanı dinlendiren, başka dünyalara götüren özel bir alan. Buradaki çalışmalarda da doktora sonrası fotoğraf üzerine yaptığım araştırmalar, tezimle esinlenerek ortaya koyduğum düşünceler, zihnimde uzun uzun gezdirdiğim fikirlerden yola çıkarak üst üste pozlama tekniği ile İstanbul’u fotoğrafladım. İstanbul’un kubbeleri dışarıdan, içeriden klasik fotoğraf teknikleriyle onlarca kez fotoğraflandı. Eksik bir şeyi görüp, bir farkı ortaya çıkarmamız gerekiyordu. Sanatta da akademide de yeni bir söylem olduğunda bir anlamı oluyor. Hem estetik hem de anlamca oldukça güçlü bir fotoğraf serisinin ortaya çıktığını söyleyebiliriz” ifadelerini kullandı.

“Gök Kubbe” sergisi, 26 Temmuz 2026 tarihine kadar haftanın her günü 09.00–17.00 saatleri arasında, 0 216 524 25 00 numaralı telefondan randevu alınarak Yıldız Holding Seminer Salonu’nda ziyaret edilebilecek.





SANATI DESTEKLEMEYİ ÖNEMSİYORUZ

Murat Ülker, sergiye ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Yıldız Holding olarak, ‘Mutlu Et Mutlu Ol’ anlayışımız doğrultusunda sanatsal faaliyetleri desteklemeyi sorumluluk olarak görüyoruz. İstanbul’un ışığını, zamanını ve ruhunu etkileyici bir görsel anlatıya dönüştüren bu özel seçkiyi Yıldız Holding’de sanatseverlerle buluşturmaktan memnuniyet duyuyorum” dedi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mehmet Tütüncü, serginin açılışında gerçekleştirdiği konuşmasında, sanatı toplumla buluşturmayı, sanatçılara destek olmayı ve kültürel mirasın daha geniş kitlelerle buluşmasına katkı sağlamayı önemsediklerini belirtti.



