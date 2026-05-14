Salih Memecan'la çizginin dili

Müzikten edebiyata, gelenekten güncele uzanan çok katmanlı içeriğiyle dikkat çeken Terra Sanat Söyleşilerinin yeni konuğu, Türk karikatür sanatının usta isimlerinden Salih Memecan olacak. “Mizahın Hafıza Defteri: Salih Memecan” başlıklı söyleşide Memecan; gündelik yaşamdan beslenen çizgi dili, toplumsal gözlemleri ve hafızalara kazınan karakterleri üzerinden karikatür sanatının düşünsel ve kültürel boyutlarını katılımcılarla paylaşacak. “Bizimcity” ve “Sizinkiler” gibi uzun yıllardır geniş kitlelere ulaşan çalışmalarıyla tanınan sanatçı, mizahın toplumsal hafızadaki yerini ve üretim süreçlerini ele alacak. Yarın, Yunus Emre Enstitüsü Terra Santa İstanbul’da gerçekleşecek etkinlik, söyleşinin ardından düzenlenecek atölye çalışmasıyla sona erecek.