'Yünden Yürek' Keçe İşleme Sergisi, Taksim'de sanatseverlerle buluştu

Programa; Ümraniye Kaymakamı Sayın Yüksel Çelik, Ümraniye Belediye Başkanı Sayın İsmet Yıldırım ve Ümraniye AK Parti İlçe Başkanı Sayın Salim Çetinkaya’nın yanı sıra çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı. Açılış konuşmalarında, geleneksel sanatların korunması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapılırken; kültür ve sanat alanında gerçekleştirilen çalışmaların toplumsal hafızaya katkı sunduğu ifade edildi.

Sergide, öğrenciler ve eğitmenler tarafından hazırlanan eserlerde geleneksel keçe işleme sanatının modern yorumları ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. El emeğiyle ortaya çıkan çalışmalar; estetik dokuları, özgün tasarımları ve kültürel motifleriyle büyük takdir topladı.

Program kapsamında protokol üyeleri sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Katılımcılar, hazırlanan çalışmaları yakından inceleme fırsatı bulurken sanatın birleştirici gücü bir kez daha ön plana çıktı.

Program, protokol üyeleri, öğrenciler ve eğitmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle devam etti.

Ümraniye Belediyesi, düzenlediği kültür ve sanat etkinlikleriyle vatandaşları sanatla buluşturmaya ve geleneksel el sanatlarını geleceğe taşımaya devam ediyor.











