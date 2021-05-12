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Hayat İsveçin dünyaca ünlü pop yıldızından İsraile tepki Filistine destek
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İsveç'in dünyaca ünlü pop yıldızından İsrail'e tepki Filistin'e destek

İsveç'in dünyaca ünlü pop sanatçısı Zara Larsson, İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
İsveçin dünyaca ünlü pop yıldızından İsraile tepki Filistine destek
Dünyaca ünlü pop yıldızı Zara Larsson'dan işgalci İsrail'e tepki.

İsrail'in Mescid-i Aksa baskınına tepkiler sürerken yıldız sanatçı Zara Larsson, "Apartheid ve sivilleri öldüren bir devleti de sorumlu tutmalıyız" diyerek İsrail'in sivil Filistinlere yönelik yaptığı şiddete dikkat çekmek için #freepalestine hashtag'iyle paylaşımda bulundu.

"Filistin'de olan bir utançtır, suçtur"

Larsson, 6 milyon 300 bin takipçiye sahip Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın dört bir yanındaki Yahudi karşıtı şiddete ve tehditlere maruz kalanlar için ayağa kalkmalıyız ancak aynı zamanda apartheid ve sivilleri öldüren ve ABD doları ile finanse edilen bir devleti sorumlu tutmalıyız. Birinin diğerini dışlaması gerekmez. Şu anda Filistin'de olan bir utançtır, bir suçtur." ifadelerini kullandı.

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