Hayat İzlandaya bir tepki de Vedat Milordan geldi
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AKTÜEL

İzlanda'ya bir tepki de Vedat Milor'dan geldi

Milli Takım kafilesine İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'nda yapılan saygısızlığa bir tepki de yemek eleştirmeni Vedat Milor'dan geldi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Milor
Vedat Milor

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için İzlanda ile yapacağı maç öncesi Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı muameleye bir tepki de Vedat Milor'dan geldi.

İzlanda Havalimanı'nda yaşanan skandalı Twitter hesabından eleştiren Milor, "İzlanda'yı linç etmeye ulusal mutfağının kötülüğünden başlayabilirsiniz" dedi.

Ünlü yazar, "Biliyorum, ağır olu ama başka seçenek bırakmadılar" diyerek tepkisini dile getirdi.

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