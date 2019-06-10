İzlanda'ya bir tepki de Vedat Milor'dan geldi

A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için İzlanda ile yapacağı maç öncesi Keflavik Havalimanı'nda maruz kaldığı muameleye bir tepki de Vedat Milor'dan geldi.
İzlanda Havalimanı'nda yaşanan skandalı Twitter hesabından eleştiren Milor, "İzlanda'yı linç etmeye ulusal mutfağının kötülüğünden başlayabilirsiniz" dedi.
Ünlü yazar, "Biliyorum, ağır olu ama başka seçenek bırakmadılar" diyerek tepkisini dile getirdi.
İzlanda'yı linç etmeye ulusal mutfağının kötülüğünden başlayabilirsiniz.
— Vedat Milor (@vedatmilor) 9 Haziran 2019