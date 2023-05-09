İzmit Körfezi'nin turkuaz renge bürünmesinin nedeni belli oldu.

Bölgede daha önce bu zamanlar da suyun renginin değiştiğini söyleyen Ergül, "Büyük ölçüde bu tür canlıları besleyen, besleyici element tabir edilen azotlu ve fosforlu bileşiklerin miktar olarak yeterli olması ve üremelerini desteklemesi durumunda gerçekleşen bir durumdur. Ancak bölgenin doğal fitoplankton türleri içerisinde bu türlerin de olduğunu biliyoruz. Zaman zaman Karadeniz'den akıntılar ile boğazlardan İstanbul'a oradan da İzmit Körfezi'ne sürüklenebiliyorlar" dedi. Yaşanan sürecin doğal olduğunu anlatan Prof. Dr. Ergül, "Çok endişe edilir ya da çok garipsenir bir durum değil. Zaman zaman rastlıyoruz. Meteorolojik koşullarda üremelerini destekleyen rüzgar, su sıcaklığı gibi faktörleri uygun hale getirdiğinde; bu canlıların sayıca artışları, buna bağlı olarak da su üzerinde turkuaz renklenmenin görülmesi doğal kabul edilebilir. Umarım uzun süre devam etmez. Daha önceki tecrübelerimiz, birkaç hafta içerisinde bu oluşumların kaybolduğunu ve sayılarının normale indiğini gösteriyor. Dolayısıyla sürecin bu şekilde işleyeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.