Jimnastik çocukların hem bedensel hem zihinsel gelişimini destekliyor

Dijitalleşmenin yaygınlaşmasıyla birlikte çocukların uzun saatler boyunca tablet, telefon, oyun konsolu gibi cihazlarla vakit geçirdiklerini, buna karşın sosyalleşebilmeleri ve daha sağlıklı olmaları için spora yönlendirilmelerinin şart olduğunu ifade eden Mukaddes Ekim, "Teknolojik cihazların kullanımı artık çok küçük yaşlara düştü. Bununla birlikte özellikle büyük şehirlerdeki çocukların hareket alanı çok kısıtlı olması bedensel aktiviteye duyulan ihtiyacı artırıyor. Günde en az 1 saat hareket eden çocukların hem fiziksel hem de zihinsel olarak olumlu yönde geliştiğini görüyoruz" diye konuştu.





“Sporu günlük hayatlarının bir parçası haline getirmesi gerekiyor”





Düzenli olarak jimnastik yapan çocuğun boy ve kilosunun da orantılı ilerlediğini söyleyen Ekim, “Çocukların hem bedensel hem de zihinsel olarak sağlıklı bireyler olabilmeleri için sporu günlük hayatlarının bir parçası haline getirmesi gerekiyor. Spora özellikle jimnastikle başlayan çocuklar ise aslında diğer tüm spor branşlarının da temelini hazırlıyor. Çünkü jimnastik yapan çocuklar daha esnek olurken, denge, güç ve kondisyonunu da geliştiriyor. Düzenli olarak jimnastik yapan çocuğun boy ve kilosu da orantılı ilerlerken, duruş bozukluklarının da önüne geçiliyor” ifadelerini kullandı.





“Jimnastik, grup çalışmalarına uyum sağlama konusunda çocukları destekliyor”



