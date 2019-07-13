Hayat Kadın Belgesel Film Günleri başladı
KÜLTÜR SANAT

Kadın Belgesel Film Günleri başladı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen 5. Karadeniz Kadın Belgesel Film Günleri’nin açılışı ”Mirası Sırtlayanlar” isimli belgesel filmin galasıyla başladı.

Haber Merkezi IHA
Karadeniz Kadın Belgesel Film Günleri 5. kez gerçekleşiyor.
Karadeniz Kadın Belgesel Film Günleri 5. kez gerçekleşiyor.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen 5. Karadeniz Kadın Belgesel Film Günleri’nin açılışı Trabzon’un köylerinden gelen kadınlar ve Trabzonlu sanatseverlerin katılımı ile gerçekleştirildi. “Mirası Sırtlayanlar” isimli, etkinliğe özel çekilen belgesel filmin galasıyla başlayan programda Karadeniz kadınının güçlü yanına ve kültürel mirası taşıyan rolüne dikkat çekildi. F

ilm gösteriminin ardından konuşan TTSO AB Bilgi Merkezi Koordinatörü Yakup Karbuz, 14 Temmuz Pazar günü akşam 18.30’a kadar sürecek olan etkinliğin açılışına katılanlara teşekkür ederek, “Film, kültürel değerlerimizin bir fotoğrafını çekmeye çalıştı. Kültürel değerlerimizin öneminin altını çizmeye ve Karadeniz kadınının bu anlamdaki rolüne işaret etmeye çalıştık. Öte yandan Karadeniz kadınının eşitlikçi ve güçlü yanına da dikkat çektik” şeklinde konuştu.

Filmin yönetmeni Deniz Yeşil de yaptığı konuşmada kültürel miras kavramının çok değerli bir olguya işaret ettiğini vurgulayarak, “Film çekimleri boyunca fark ettim ki binlerce yıldır gelen kültürel miraslarımız şayet destek görmezse önümüzdeki yirmi yılda yok olacak. Kültürümüzü unutursak bizi de unutmuş, yok etmiş oluruz” dedi.

Karadeniz Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurcan Göç de yaptığı konuşmada filmden çok etkilendiğini anlatarak, “Hayatın her alanında varız, var olmaya daha güçlü bir şekilde hayatın içinde olmaya devam edeceğiz. Kırsalda yaşayan kadınlara da kadın girişimciler kurulu olarak her türlü desteği vermeyi de sürdüreceğiz” diye konuştu.

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Konuşmaların ardından filmde rol alan Karadenizli köylü ve kentli kadınlara plaket sunuldu. Film etkinliği 14 Temmuz Pazar Günü saat 14.30’da Trabzon Lara Sineması’nda yönetmen Deniz Yeşil tarafından çekilen Yollara Düştük, saat 17.00’de de Trabzon Tonyalı kadınlar tarafından TTSO AB Bilgi Merkezi’nin desteği ile çekilen “Karadeniz kadiniyuk güçlüyüz ama” isimli filmin gösterimi ile devam edecek.

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