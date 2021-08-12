Kadına yönelik hakareti normal gördü: RTÜK ceza verdi CHP'li Okan Konuralp karşı çıktı

FOX Tv’de yayınlanan Aşk Mantık İntikam isimli dizide kadınlara dönük ağır hakaretlerde bulunulması vatandaşların tepkisine neden oldu. Yapılan şikayetler üzerine RTÜK dizi hakkında inceleme başlattı. Dizide kadını aşağılama, toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden unsurlar tespit edildiği öğrenildi. Bunun üzerine gerçekleşen üst kurul toplantısında dizinin yayınlandığı kanala ceza uygulanması gündeme geldi. Kadına yönelik ayrımcılığa karşı tavır alan RTÜK üyelerinin bu kararlı duruşuna itiraz ise CHP kontenjanından seçilen RTÜK Üyesi Okan Konuralp’ten geldi. CHP’li üyenin hakaret içeren ve kötü örnek oluşturan ifadeleri savunması CHP’nin kadına karşı şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği sözlerinde ne kadar samimi olduğu sorusunu gündeme getirdi.

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'KARIYA BAK BE! KAHPEDEKİ ŞANSA BAK BE!'

FOX’un Aşk Mantık İntikam dizisinin 18 Haziran'da yayınlanan ilk bölümünde dizinin baş karakterlerinden Esra’ya yönelik çirkin ifadeler sansürsüz olarak yer aldı.

Dizide, "Karısı ne yaptı da zengin oldu abi" ve "Karıya bak be, hem tazminat almış hem de hisselerin yarısını öyle mi? Kahpedeki şansa bak be!", "O adamın seninle evlenmesi mümkün mü, Allah aşkına. Önce bir kendine bak ya" gibi ifadelerle, boşanma, nafaka, mal paylaşımı gibi kadının yasal hakları da yok sayıldı. Bu ve benzeri birçok olumsuz içerik sebebiyle dizi hakkında gelen şikayetler üzerine RTÜK inceleme başlattı.

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Dizide Burcu Özberk ve İlhan Şen oynuyor

GÜNDEM İşte CHP’nin kadın hakları: Taciz tecavüz mafya!

KONURALP SÖZLERDEN RAHATSIZ OLMADI: CEZA VERİLMSİNE KARŞI ÇIKTI

RTÜK toplantısında FOX TV’de yayınlanan ve kadınlara yönelik ağır hakaret ve ayrımcı ifadelerin yer aldığı diziye yaptırım uygulanması konusu gündeme geldi. RTÜK üyeleri dizide kadınlara ‘kahpe’ şeklinde hakaretlerde bulunulması üzerine ceza verilmesi kararı aldı. Ancak bir dönem Kılıçdaroğlu’nun basın danışmanlığı görevini de yürüten RTÜK üyesi Okan Konuralp, kadınların aşağılanmasından ötürü diziye ceza verilmesine karşı çıktı.

CHP’li üyenin karşı çıkmasına karşın RTÜK, Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar kapsamında dizinin yayınlandığı kanala ceza verilmesi kararı aldı.

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