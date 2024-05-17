'Kâğıt Kitabı' Millet Kütüphanesi’nin nadir eserler bölümünde yerini aldı

Koleksiyonerler için büyük önem taşıyan bu eser araştırmacılar için ise kâğıda dair en kapsamlı kaynak olma niteliğini taşıyor.





Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü Birgül Ünal.





Kâğıt kitabı adeta bir sergi niteliği taşıyor





Binlerce yıl boyunca hem bilginin muhafızı hem de aktarıcısı olarak, yerini kaybetmeden, tarih sahnesinden hiç çekilmeden, günümüzün dijitalleşen dünyasında dahi önemini koruyan bir materyal olan kâğıdı başrole alan Kâğıt Kitabı geçtiğimiz aylarda Ketebe ve Varaka Kâğıt Sanayi A.Ş. işbirliğiyle ile okuyucu ve koleksiyonerlerle buluştu. Bu eser, düşünce tarihimizin süregelmesini sağlayan, antik çağlardan modern zamanlara kadar uzanan kâğıt ve matbaanın kullanım ve gelişimine dair kapsamlı bir kaynak niteliğinde.





Nil kıyılarından Japon adalarına, seyyahların gizemli serüvenlerinden kütüphanelerin sessiz bilgeliğine, el hünerinden endüstriyel üretime, gelenekten geleceğe doğru başrolünde bu kez bizzat “kâğıdın” olduğu bir insanlık hikâyesi olan bu eser adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.









Kitap sayfalarında ilerlerken endüstriyel kâğıt üretiminin, binlerce yıllık serüveninin son diliminde değişim, dönüşüm ve gelişimin hızlanmasını sağladığını fark ediyor, matbaa ve basım teknolojilerindeki baş döndürücü değişimin, kâğıdın kullanım alanını hiç olmadığı kadar artırdığına şahitlik ediyoruz. Bu gerçek bize insanlık tarihi devam ettikçe “kâğıdın” en iyi yol arkadaşlarımızdan biri olmaya devam edeceğini söylüyor.





Özel prodüksiyonu ile bir sergi kitabı özelliği taşıyan kitap okuyucuyu aynı zamanda Nepal, Japonya, Mısır ve Güney Kore’de doğal malzemelerle elde üretilmiş üretilmiş farklı kâğıtlara dokunma imkânı sunarak yeni bir tecrübe yaşatıyor.







