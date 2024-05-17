|
Hayat

'Kâğıt Kitabı' Millet Kütüphanesi’nin nadir eserler bölümünde yerini aldı

Ketebe & Varaka iş birliğiyle hayata geçirilen ve kültürel mirasımızın en büyük taşıyıcısı olan kâğıdı ve kültürel tarihini adeta bir sergi niteliğinde okura sunan “Kâğıt Kitabı” Millet Kütüphanesi'nin “Nadir Eserler” bölümünde yerini aldı.

12:44 - 17/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
'Kâğıt Kitabı' Millet Kütüphanesi'nin 'Nadir Eserler' bölümünde bulunuyor.
'Kâğıt Kitabı' Millet Kütüphanesi'nin 'Nadir Eserler' bölümünde bulunuyor.

Koleksiyonerler için büyük önem taşıyan bu eser araştırmacılar için ise kâğıda dair en kapsamlı kaynak olma niteliğini taşıyor.


Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü Birgül Ünal.


Kâğıt kitabı adeta bir sergi niteliği taşıyor


Binlerce yıl boyunca hem bilginin muhafızı hem de aktarıcısı olarak, yerini kaybetmeden, tarih sahnesinden hiç çekilmeden, günümüzün dijitalleşen dünyasında dahi önemini koruyan bir materyal olan kâğıdı başrole alan Kâğıt Kitabı geçtiğimiz aylarda Ketebe ve Varaka Kâğıt Sanayi A.Ş. işbirliğiyle ile okuyucu ve koleksiyonerlerle buluştu. Bu eser, düşünce tarihimizin süregelmesini sağlayan, antik çağlardan modern zamanlara kadar uzanan kâğıt ve matbaanın kullanım ve gelişimine dair kapsamlı bir kaynak niteliğinde.


Nil kıyılarından Japon adalarına, seyyahların gizemli serüvenlerinden kütüphanelerin sessiz bilgeliğine, el hünerinden endüstriyel üretime, gelenekten geleceğe doğru başrolünde bu kez bizzat “kâğıdın” olduğu bir insanlık hikâyesi olan bu eser adeta zamanda bir yolculuğa çıkarıyor.



Kitap sayfalarında ilerlerken endüstriyel kâğıt üretiminin, binlerce yıllık serüveninin son diliminde değişim, dönüşüm ve gelişimin hızlanmasını sağladığını fark ediyor, matbaa ve basım teknolojilerindeki baş döndürücü değişimin, kâğıdın kullanım alanını hiç olmadığı kadar artırdığına şahitlik ediyoruz. Bu gerçek bize insanlık tarihi devam ettikçe “kâğıdın” en iyi yol arkadaşlarımızdan biri olmaya devam edeceğini söylüyor.


Özel prodüksiyonu ile bir sergi kitabı özelliği taşıyan kitap okuyucuyu aynı zamanda Nepal, Japonya, Mısır ve Güney Kore’de doğal malzemelerle elde üretilmiş üretilmiş farklı kâğıtlara dokunma imkânı sunarak yeni bir tecrübe yaşatıyor.



Kâğıt Kitabı Albayrak Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Esad Sivri tarafından, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi Okuyucu Hizmetleri Şube Müdürü Birgül Ünal’ a teslim edilerek Millet Kütüphanesi’ndeki yerini aldı. Artık Binlerce yıldır düşüncenin dostu ve tarihin taşıyıcısı olan kâğıdın hikâyesini incelemek isteyenler kendini Millet Kütüphanesi’nin Nadir Eserler Bölümü’nde bulacak.

#Millet Kütüphanesi
#Kâğıt Kitabı
#Nadir Eserler
2 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
SED YARDIM PARASI ÖDEME TAKVİMİ: Mayıs ayı SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak 2024?