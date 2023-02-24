Kahraman Mehmetçik çadır kentlerde 24 saat yangın nöbeti tutuyor
Kahramanmaraş felaketinin üzerinden 19 gün geçti. Depremin ilk anından itibaren birlik ve beraberlik içerisinde olan Türkiye, deprem izlerini silmeye çalışıyor. Enkaza dönen şehirlerde evlerini, geçmişini ve en acısı da yakınlarını kaybeden vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamak için, yurdun dört bir yanından yardım tırları hareket ediyor. Evsiz kalarak çadır kentlere alınan depremzedelerin en kısa zamanda konteyner kentlere geçişi de sağlanacak. Kahramanmaraşlı depremzedeler için Şazibey Mahallesi'ndeki 12 Şubat Stadı'nda çadır kent kuruldu.
Çadır kentte yangın nöbeti
Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli öğretmenler tarafından koordinasyonu sağlanan çadır kentin asayişi, Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Taburunca sağlanıyor. Çadır kentlerde oluşabilecek herhangi bir yangın olayına karşı, Mehmetçik 24 saat nöbet tutuyor.