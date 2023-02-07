Kahramanmaraş'ta depremzedeler için 5 bin çadır hazırlandı

Türkiye, Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. 1939'daki Erzincan depreminden sonra yaşanan en büyük deprem olarak kayıtlara geçen felakette, yaraların sarılması için sivil ve askeri personel bölgede etkin bir şekilde mücadele veriyor. Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta da çadırlar kurulmaya başlandı.

4899 çadır inşa ediliyor

Garnizon Komutanlığı askerlerince 12 Şubat Stadı'na 120, Saim Çotur Stadı'na 256, Batıpark'a 72, Atatürk Parkı'na 200, jandarma tarafından da çeşitli bölgelere 4 binin üzerinde olmak üzere toplam 4899 çadır inşa ediliyor. Depremlerden en fazla etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da da vatandaşlar Merkez Spor Salonu'nda ağırlanıyor.

Depremzedelere yemek dağıtımı yapıldı

Spor salonuna gelen bazı depremzedeler geceyi burada geçirirken, salon dışında da AFAD tarafından yemek dağıtımı yapılıyor. İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, kentteki tüm spor salonları ve gençlik merkezlerinin, depremzedelerin kullanımına açık olduğunu belirtti.







