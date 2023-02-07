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Hayat

Kahramanmaraş'ta depremzedeler için 5 bin çadır hazırlandı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki deprem felaketinin yaraları sarılmaya çalışılıyor. Depremden etkilenen vatandaşlar için Kahramanmaraş'ın çeşitli bölgelerinde çadır kurulumlarına hız verildi.

09:52 . 7/02/2023 Salı
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Depremzedeler geceyi çadırlarda geçirdi.

Depremzedeler geceyi çadırlarda geçirdi.

Türkiye, Kahramanmaraş'ta peş peşe meydana gelen depremlerle sarsıldı. 1939'daki Erzincan depreminden sonra yaşanan en büyük deprem olarak kayıtlara geçen felakette, yaraların sarılması için sivil ve askeri personel bölgede etkin bir şekilde mücadele veriyor. Depremin merkezi olan Kahramanmaraş'ta da çadırlar kurulmaya başlandı.

4899 çadır inşa ediliyor

Garnizon Komutanlığı askerlerince 12 Şubat Stadı'na 120, Saim Çotur Stadı'na 256, Batıpark'a 72, Atatürk Parkı'na 200, jandarma tarafından da çeşitli bölgelere 4 binin üzerinde olmak üzere toplam 4899 çadır inşa ediliyor. Depremlerden en fazla etkilenen kentlerden biri olan Malatya'da da vatandaşlar Merkez Spor Salonu'nda ağırlanıyor.

Depremzedelere yemek dağıtımı yapıldı

Spor salonuna gelen bazı depremzedeler geceyi burada geçirirken, salon dışında da AFAD tarafından yemek dağıtımı yapılıyor. İl Gençlik ve Spor Müdürü Ebubekir Kayhan, kentteki tüm spor salonları ve gençlik merkezlerinin, depremzedelerin kullanımına açık olduğunu belirtti.



#kahramanmaraş
#hatay
#malatya
1 saat önce
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Kahramanmaraş'ta depremzedeler için 5 bin çadır hazırlandı
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