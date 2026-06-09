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Kahramanmaraş’ta otomobil kanala uçtu: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta otomobil kanala uçtu: 4 yaralı

15:519/06/2026, Salı
IHA
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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan ilçesine bağlı İğde Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kanala uçtu. Kazada araç içerisinde sıkışan 4 yaralı, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

Yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

#Kahramanmaraş
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#Otomobil
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